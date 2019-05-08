ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А точно погода подвела? В Москве отменили воздушную часть парада Победы

09.05.2019 11:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Воздушная часть парада Победы в Москве отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «Интерфакс».


архивное фото

Об отмене воздушной части парада в эфире Первого канала сообщил журналист, находящийся на Спасской башне Кремля. Здесь расположен пункт управления полетами. Самолеты возвращаются в пункты базирования.

В воздушной части парада должны были участвовать 56 самолетов и 18 вертолетов.

9 мая в Москве должны были провести разгон облаков с помощью десяти самолетов, чтобы улучшить погодные условия. Но, видимо, что-то пошло не так...


В 2019 году на мероприятия по метеозащите Москвы заложено 410 миллионов рублей. В эту сумму входит обеспечение метеоусловий в День Победы, в День России и в День города.

В последний раз воздушную часть парада Победы отменяли в 2017 году. При этом тогда Минобороны опубликовало фотографию пилотажной группы, пролетающей над Красной площадью во время парада Победы. 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воздушная часть парада Победы в Москве отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «Интерфакс».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предлагает бороться за мир в условиях глобального терроризма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика