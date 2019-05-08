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Противостояние накаляется: Трамп ввел новые санкции против Ирана

09.05.2019 11:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана через несколько часов после того, как президент Ирана заявил об отказе выполнять некоторые элементы многостороннего соглашения по ядерной программе Тегерана.



В указе Трампа, подписанном в среду, говорится о введении новых санкций в отношении экспорта иранских металлов – стали, алюминия, меди и железа.

Американские санкции против иранской нефти, основного источника доходов для Тегерана, оказали разрушительное воздействие на экономику страны.

Металлургическая промышленность Ирана составляет другую важную статью доходов.

«Благодаря нашим усилиям иранский режим с трудом находит средства для финансирования своей кампании насильственного террора, поскольку его экономика впадает в беспрецедентную депрессию, доходы правительства иссякают, а инфляция выходит из-под контроля», – заявил Трамп.

«Мы успешно ведем самую мощную кампанию оказания максимального давления, которая когда-либо была и которую сегодняшние действия еще больше укрепят. Тегеран может ожидать дальнейших действий, если он принципиально не изменит свое поведение», – добавил он.

Напряженность в отношениях между Ираном и США в последнюю неделю усилилась. Пентагон направил в регион авианосец и ядерные бомбардировщики, обвинив Тегеран в создании угрозы американским войскам и планировании атак в ближайшем будущем.


В среду президент Ирана Хасан Рухани объявил, что он отказывается соблюдать некоторые положения соглашения, заключенного в 2015 году с шестью мировыми державами.

Он предупредил, что предпримет дальнейшие действия через 60 дней, если европейские страны не помогут Ирану справиться с последствиями американских санкций.

Рухани заявил, что если в течение 60 дней санкции не будут ослаблены, то Иран возобновит работы по обогащению урана до высокого уровня.

Заявление Рухани было сделано ровно через год после того, как Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном, другими участниками которого также являются Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия.

В соответствии с соглашением Иран прекратил обогащение урана в обмен на экономическую выгоду от ослабления санкций, которую он еще не видел.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, заявление Ирана о приостановке соблюдения договора было «намеренно расплывчатым».

«Посмотрим, каковы будут реальные действия Ирана, – сказал Помпео в Лондоне. – Они сделали ряд заявлений о своих предполагаемых действиях, чтобы мир подскочил. Посмотрим, что они сделают на самом деле».

 
 
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Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана через несколько часов после того, как президент Ирана заявил об отказе выполнять некоторые элементы...
 
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