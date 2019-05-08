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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда

09.05.2019 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск снаряда неопределённой модели.



Об этом информирует «Рёнхап».

4 мая стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря. Руководил учениями северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Целью тренировочного запуска была в том числе оценка точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности.

 
 
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Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск снаряда неопределённой модели.
 
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