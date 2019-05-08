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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда
Источник материала: Партизан
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск снаряда неопределённой модели.
Об этом информирует «Рёнхап».
4 мая стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря. Руководил учениями северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Целью тренировочного запуска была в том числе оценка точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности.
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Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск снаряда неопределённой модели.
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