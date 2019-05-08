Источник материала: Soligorsk News



Солигорчанам до конца лета будут возвращать часть денег с покупок в гипермаркетах Автор: Эдуард Кидяев.

Жители Солигорска теперь могут вернуть до 2% с покупок продуктов питания. Владельцам карточек Приорбанка стал доступен moneyback в сети магазинов Green, которая присоединилась к программе лояльности KEYcard.

Возвращать часть денег можно с каждого чека в торговой сети Green. Обычная банковская карточка позволяет экономить на покупке продуктов, напитков, фирменной кулинарии и других товаров.



Масштаб экономии зависит от суммы покупки. При чеке меньше 20 рублей moneyback составит 1%. При расходах от 20 до 39,99 рубля вернут уже 1,5% с чека, а от 40 рублей – 2%. Платить и экономить можно карточкой уровня не ниже Visa Classic и Mastercard Standart, а также любой пенсионной карточкой Приорбанка. Деньги поступают на счет в конце следующего месяца. То есть манибэк за апрель будет начислен в конце мая. KEYcard работает совместно с бонусной программой сети Green, что обеспечивает еще большую экономию.



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«Присоединение к программе лояльности такого партнера как Green — долгожданное событие. Магазины сети пользуются популярностью благодаря широкому выбору качественных продуктов и блюд собственного производства. К тому же Green находится не только в Минске, но и в регионах, так что мы расширяем возможности наших клиентов по всей стране. Банковская карточка становится по-настоящему универсальным инструментом, благодаря которому можно получать значительную выгоду», – отметили в Приорбанке.



Посмотреть размер возвратов можно в личном кабинете на сайте программы лояльности. Там же можно узнать, какая сумма и когда будет зачислена. А заодно – получить информацию обо всех транзакциях в сети партнеров.



Программа KEYcard позволяет владельцам карточек Приорбанка возвращать до 20%. Получать moneyback можно как по дебетовым, так и по кредитным карточкам. Сеть партнеров насчитывает более 300 торговых точек. На покупке одежды можно экономить до 10%, детских товаров – до 5%, техники – 1-3%, а мебели – 2-4%. В кафе и ресторанах в среднем можно вернуть до 5% с чека. Экономить также можно в медицинских центрах, салонах красоты, аптеках и службах такси. Подключиться к KEYcard можно бесплатно в интернет-банке Prior Online, мобильном приложении или в любом отделении банка.