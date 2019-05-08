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Более 9 тыс. человек приняли участие в акции "Беларусь помнит!" в Бресте

09.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялся митинг, посвященный Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66017.php

Более 9 тыс. человек приняли участие в акции "Беларусь помнит!" в Бресте

"Память о солдатах Победы осталась не только на памятниках, обелисках и братских могилах, она живет в сердцах всех белорусов. Лучшее тому подтверждение - традиционная акция "Беларусь помнит!". Она собрала тысячи людей разных возрастов, - сказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. - Память жива, что особенно волнующе в канун 75-й годовщины освобождения Беларуси. Об одном остается жалеть: с каждым годом редеют ряды ветеранов. Сейчас в области их проживает всего 770 человек. Наш священный долг - каждого из них окружить любовью и заботой".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66017.php

Более 9 тыс. человек приняли участие в акции "Беларусь помнит!" в Бресте

Праздничные мероприятия в Бресте начались с акции "Беларусь помнит!". Руководство области и города, ветераны, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь в колонне прошли к мемориальному комплексу. В шествии приняли участие более 9 тыс. человек. Вместе с брестчанами в легендарную цитадель пришли гости областного центра. Присутствующие возложили цветы к Вечному огню и плитам некрополя, почтили память героев минутой молчания. "Сегодня большой праздник, 74 года назад прекратилась кровопролитная война, которая унесла миллионы жизней. Мы должны об этом помнить и сделать все, чтобы в нашей стране был мир", - подчеркнул губернатор.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66017.php

Более 9 тыс. человек приняли участие в акции "Беларусь помнит!" в Бресте

Митинг в Брестской крепости завершился торжественным маршем. По площади Церемониалов прошли воины Брестского гарнизона, пограничники, сотрудники Следственного комитета, МЧС, учащиеся кадетских классов, участники акции "Беларусь помнит!" с портретами своих предков - участников войны.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66017.php

Более 9 тыс. человек приняли участие в акции "Беларусь помнит!" в Бресте

Брест 9 Мая отметит масштабно. Основными точками притяжения будут мемориальный комплекс и парк культуры и отдыха. Завершит праздник красочный салют. Он прогремит в 23.00 на территории Брестской крепости и будет длиться десять минут. В честь Великой Победы будет дано 30 залпов.

 
Теги: Брест
 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялся митинг, посвященный Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА. "Память о солдатах Победы осталась...
 
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