Все участники «финала четырех» Лиги чемпионов являются выходцами из «группы смерти», где играл БГК

Источник материала: Виртуальный Брест

В «финал четырех» Лиги чемпионов вышли четыре команды из группы «А», в которой на групповой стадии играл БГК им. Мешкова, сообщила пресс-служба брестского клуба.



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Фото: bgk-meshkova.com

4 и 5 мая состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов. Венгерский «Веспрем» обыграл немецкий «Фленсбург», испанская «Барселона» дважды победила французский «Нант», польский «Виве» сенсационно прошел французский ПСЖ, македонский «Вардар» за счет более уверенной победы дома прошел венгерский ПИК.

Таким образом, все четыре (!) финалиста в Кельне являются выходцами из группы «А» — «Виве», «Барселона», «Веспрем» и «Вардар». Трофей Лиги чемпионов будет разыгран 1−2 июня. Жеребьевка полуфинальных пар состоится 7 мая.

Напомним, БГК им. Мешкова занял в группе «А» шестое место, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил немецкому «Фленсбургу».