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Или меняйте права, или возите с собой справку

09.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ближайшее время белорусских автолюбителей ожидает множество сюрпризов, причем далеко не все из них можно считать приятными. Однако безопасность движения, за которую у нас в стране отвечают органы ГАИ МВД, требует не только затрат со стороны государства, но и определенных жертв от жителей Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66015.php

Или меняйте права, или возите с собой справку

Проект изменений, которые предполагается внести в Правила дорожного движения (далее – ПДД), размещен на Правовом форуме Беларуси для общественного обсуждения. Предложения от граждан и юридических лиц принимаются до 15 мая 2019 г., однако опыт показывает, что чаще всего такие документы принимаются в предложенном разработчиком виде – все необходимые согласования они уже прошли, а обсуждение чаще всего имеет формальный характер.

Поэтому уже сейчас можно ознакомиться с теми нововведениями, с которыми белорусские автолюбители столкнутся в самое ближайшее время. Рассказ о них, пожалуй, начнем с документов, которые водители должны будут иметь при себе и предъявлять в случае необходимости.

Органы ГАИ ровно год назад анонсировали отказ от так называемых бессрочных водительских удостоверений с 2020 года. Напомним, что права, в которых не был проставлен период их действия, выдавались во времена СССР, а также в Беларуси до 1995 года. Естественно, большинство автолюбителей с большим водительским стажем являются их обладателем – веских причин для замены на права нового образца у них не было, за исключением тех водителей, которые выезжают за границу страны.

Похоже, что предложение ГАИ отказаться от «советских» удостоверений не прошло – власти в последнее время стараются без нужды не раздражать широкие слои населения. Однако определенные изменения в ПДД, связанные с ними, внести все-таки планируется.

В соответствии с проектом водитель должен будет предъявить сотруднику ГАИ хорошо знакомую всем водителям медицинскую справку о состоянии здоровья, которая подтверждает, что ее обладатель может управлять автомобилем в случае предъявления водительских прав, выданных в Беларуси, а также на территории бывшего СССР, в которых не указан срок действия.

Таким образом, в случае принятия проекта в представленном виде водителям «со стажем» придется или получить права нового образца, или постоянно возить с собой медицинскую справку.

 
 
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