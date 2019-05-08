Путин назвал СССР «главным освободителем Европы» и вспомнил Брестскую крепость

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время парада Победы 9 мая президент России Владимир Путин, стоя на трибуне мавзолея, подчеркнул, что именно советские солдаты добились решающего вклада в борьбе с нацизмом. «Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, опорой для всего человечества, главным освободителем народов Европы», - цитирует Путина РБК .



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Также Путин напомнил о словах воинов Брестской крепости «умираю, но не сдаюсь» и подчеркнул, что «наказ предков выполняется солдатами современной России».



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Парад Победы в Москве сегодня прошел без авиационной части, ее отменили из-за погодных условий.



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В торжествах вместе с президентом РФ Путиным и премьером Медведевым принял участие бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.