Вокзал в Барановичах оформили ко Дню Победы: на каждой ступеньке – дата освобождения белорусского города

Источник материала: Виртуальный Брест

Интерьер железнодорожного вокзала «Барановичи-Полесские» преобразился в преддверии 9 мая.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Читать полностью в источнике с фото:





Лестница на вокзале "Барановичи-Полесские". Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

belorusskogo-goroda/">

В здании вокзала установили стенды с информацией о железнодорожниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а на лестнице, ведущей на второй этаж, появились надписи с датами освобождения белорусских городов.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

На первой ступеньке – дата освобождения Костюковичей, Климовичей, Ветки – 28 сентября 1943 года, на последней – Бреста – 28 июля 1944 года.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ