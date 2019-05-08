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Вокзал в Барановичах оформили ко Дню Победы: на каждой ступеньке – дата освобождения белорусского города

09.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Интерьер железнодорожного вокзала «Барановичи-Полесские» преобразился в преддверии 9 мая.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Вокзал в Барановичах оформили ко Дню Победы: на каждой ступеньке – дата освобождения белорусского города

Лестница на вокзале "Барановичи-Полесские". Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

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В здании вокзала установили стенды с информацией о железнодорожниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а на лестнице, ведущей на второй этаж, появились надписи с датами освобождения белорусских городов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Вокзал в Барановичах оформили ко Дню Победы: на каждой ступеньке – дата освобождения белорусского города

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

На первой ступеньке – дата освобождения Костюковичей, Климовичей, Ветки – 28 сентября 1943 года, на последней – Бреста – 28 июля 1944 года.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Вокзал в Барановичах оформили ко Дню Победы: на каждой ступеньке – дата освобождения белорусского города

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66013.php

Вокзал в Барановичах оформили ко Дню Победы: на каждой ступеньке – дата освобождения белорусского города

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

 
Теги: Брест
 
 
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  Интерьер железнодорожного вокзала «Барановичи-Полесские» преобразился в преддверии 9 мая. Лестница на вокзале "Барановичи-Полесские". Фото: Алексей...
 
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