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Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта

09.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб шествия в Брестской крепости сегодня, 9 мая 2019 года.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66009.php

Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66009.php

Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66009.php

Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66009.php

Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66009.php

Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66009.php

Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66009.php

Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта

И сферопанорама - надо ухватиться мышкой за изображение и удерживая, перемещать мышку:

Колесом можно приближать или отдалять панораму.

 
 
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  Несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб шествия в Брестской крепости сегодня, 9 мая 2019 года.
 
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