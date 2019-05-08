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Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта
09.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб шествия в Брестской крепости сегодня, 9 мая 2019 года.
И сферопанорама - надо ухватиться мышкой за изображение и удерживая, перемещать мышку:
Колесом можно приближать или отдалять панораму.
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Несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб шествия в Брестской крепости сегодня, 9 мая 2019 года.
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