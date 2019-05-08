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Президент: за сохранение мира в условиях угрозы глобального терроризма надо бороться единым фронтом

09.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Президент: за сохранение мира в условиях угрозы глобального терроризма надо бороться единым фронтом

За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение военных свято хранит победные традиции. «Ведь главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его. Причем всем вместе, единым фронтом. Как это было тогда, в далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии», — сказал Президент.

Наряду с этим он с сожалением констатировал, что в Европе сегодня такого единства нет. «Идет усиление военного присутствия на наших рубежах, — отметил Александр Лукашенко. — Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности».

 
 
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За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
 
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