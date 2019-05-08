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В Беларуси празднуют День Победы

09.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси празднуют День Победы

В Республике Беларусь 9 мая отмечается День Победы — праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины. Для жителей республики это не только праздничный день, но еще и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу.

9 мая 1945 года была одержана победа советского народа в Великой Отечественной войне. Она длилась 1418 дней и ночей и началась на белорусской земле 22 июня 1941 года. В первые дни войны вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. Первыми врага встретили пограничники, но ни одна из застав не сдалась врагу и не оставила свой участок без приказа. Стойко держались защитники Брестской крепости, Минска, Могилева. 14 июля под Оршей против врага были впервые применены советские реактивные установки «Катюша». Сопротивление, оказанное врагу в боях на территории Беларуси, позволило сорвать немецкие планы стремительного наступления на Москву.

Однако, несмотря на проявленные мужество и героизм, территория Беларуси к началу сентября 1941 года была оккупирована немцами. После начала оккупации в Беларуси развернулось невиданное по своей массовости и упорству сопротивление врагу. Главной формой всенародной борьбы стало партизанское движение, в котором за годы Великой Отечественной участвовали более 374 тыс. партизан, свыше 70 тыс. человек насчитывало антифашистское подполье. В партизанских отрядах вместе с белорусами сражались представители разных народов Советского Союза и антифашисты из европейских стран.

В годы войны существовали около 30 партизанских зон, территорию которых немцам так и не удалось оккупировать. Так, Кличевская партизанская зона контролировалась партизанами с марта 1942 года и к началу 1944-го занимала территорию до 3 тыс. кв.км, где под защитой 18 тыс. партизан укрывалось более 70 тыс. мирных жителей. Полоцко-Лепельская партизанская зона была создана осенью 1942-го и до конца 1943 года охватывала 1220 населенных пунктов, более 73,5 тыс. мирного населения. Территория была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, на ней была восстановлена советская власть. Зону удерживали 16 партизанских бригад. Оставалась под контролем партизан почти до полного освобождения Беларуси от оккупантов.

Белорусы — одна из наиболее пострадавших в результате войны наций. Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций, во время которых полностью или частично уничтожили 5454 деревни. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28 дворов. Судьбу Хатыни разделили 618 деревень, 188 из них не были восстановлены.

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и 350 мест принудительного содержания населения. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти Тростенец, где были уничтожены более 200 тыс. человек.

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество и героизм свыше 300 тыс. из них награждены орденами и медалями. 444 воинам присвоено почетное звание Героя Советского Союза, из них 88 участникам подполья и партизанского движения в Беларуси, 70 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса — дважды Героями Советского Союза.

Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. Было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9200 деревень. Огромны были людские потери. По данным современных исследователей, за годы Великой Отечественной войны погибли от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси.

Осенью 1943 года началось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября был освобожден Комарин — первый районный центр на территории Беларуси. К концу сентября были очищены от оккупантов Хотимск, Климовичи, Костюковичи, Мстиславль, Кричев, а 26 ноября войска Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К.Рокоссовского взяли Гомель. Особенно часто победные салюты в честь взятия белорусских городов зазвучали летом 1944 года во время операции «Багратион», когда войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с партизанскими отрядами, бригадами и соединениями была разгромлена немецкая группа армий «Центр» и полностью освобождена Беларусь.

Вклад белорусского народа в Великую Победу, в дело разгрома фашизма получил признание во всем мире. Международная конференция, созванная 27 апреля 1945 года в Сан-Франциско для образования ООН, приняла решение о включении БССР в число стран — учредителей этой международной организации.

В Беларуси память о Великой Отечественной войне сохраняется на протяжении всех послевоенных лет. За проявленные массовые героизм и мужество в борьбе против агрессоров столице Беларуси городу Минску в числе 12 городов бывшего Советского Союза было присвоено почетное звание города-героя. Звание крепости-героя получила Брестская крепость. Наградами отмечены другие города Беларуси. О жертвах войны и подвиге народа свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники, мемориальные комплексы, Курганы Славы. В Беларуси их почти 6 тыс. Важным научным и культурным учреждением является Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Памятником подвигу белорусского народа стало 146-томное собрание историко-документальных хроник «Память», в издании которого принимало участие Белорусское телеграфное агентство. Великой Отечественной войне посвящены многочисленные произведения литературы и искусства. В честь знаменательных событий, связанных с Великой Отечественной войной, проводятся торжественные мероприятия. Повсеместно ведется работа по улучшению условий жизни ветеранов войны.

В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма. Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. Пережитая трагедия и достигнутая Победа — вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Республике Беларусь 9 мая отмечается День Победы — праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины. Для
 
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