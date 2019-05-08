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«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной

09.05.2019 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 Мая после торжественной церемонии на площади Победы Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Президент поделился мнением о том, как сохранить память о Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране проводится множество акций – таких, как «Беларусь помнит». Но самое простое и самое важное, что нужно сделать, это не забывать о Великой Победе самим и научить этому своих детей.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо думать о том, как сохранить главное. Главное, что делает нас людьми, что ориентировано в будущее. И это, естественно, один из символов наших – День Победы. Мы в него слишком много вложили. Как только мы забудем памятники, как только мы перестанем об этом говорить, как только уйдут последние – а их, к сожалению, осталось из сотен тысяч в Беларуси всего 6,5 тысяч примерно, осталось этих людей, которые помнят не понаслышке войну, которые воевали.

Я не зря обратил ваше внимание на то, что мы немножко забывали о тех, кто после войны. Вот эти дети войны восстановили нашу страну. Это те люди, которые еще и после войны испытывали тяжесть этой войны. Мы о них не должны забывать – они еще живы. Они видели эту войну. Но и они уходят. И главная задача сегодня – как сохранить вот эту память. Мы будем всё делать.

Конечно, акциями всё не сохранишь. Надо каждый день где-то что-то делать и показывать это детям. А лучше всего – и это главное, – чтобы дети сами делали.

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной

Где-то год-два тому назад было мое поручение – оно не нашло такого массового распространения, пропаганды – было поручение, чтобы дети, школьники занялись памятниками погибших. А у нас же их тысячи. И мы к каждому памятнику пришли. Дети пришли, своими руками восстановили. Я даже по дороге, подъезжая к загородной резиденции, я вижу эти памятники, приведенные в идеальный порядок – не только потому, что я там проехал. Я вижу много. Это ведь сделали детишки. Значит, будут помнить.

Но проблемы есть. Есть у нас уже и отдельные, которые с подачи нас, взрослых, считают, что это не наша Победа, что мы чуть ли не агрессорами были и так далее. Это же находит отклики в сердцах отдельных наших детишек. Это плохо.

Чтобы сохранить память, нам надо не забыть и научить этому своих детей. Где только возможно, как только возможно показывать своим детям, даже самым маленьким, что это наша Победа и достояние тех людей, кто победил. Они, конечно же, главные. Они принесли нам победу. Это наше достоинство, наше достояние. Это сигнал тем, что мы – наследники тех, кто умеет побеждать.

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»

Президент также подчеркнул, насколько важно и ценно то, что Беларуси удалось сохранить мир и спокойствие в нынешних геополитических реалиях. В начале суверенного пути нашей стране пришлось пройти через такие же попытки дестабилизировать обстановку, которые сегодня предпринимаются во многих уголках планеты.

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной

Александр Лукашенко ежегодно отмечает 9 Мая на площади Победы. И сегодня он заметил, что на нашей святой земле собираться чаще нужно представителям всех бывших советских республик.

Комментируя рассуждения в некоторых СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву, Президент отметил, что белорусы присутствовали на торжествах в России. А сам же он, во-первых, не получал приглашения, а во-вторых, глава государства не может пропустить празднование Дня Победы в Минске.

«Беларусь помнит». Участники акции на площади Победы о героях войны и подвиге белорусского народа

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 Мая после торжественной церемонии на площади Победы Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Президент поделился мнением о том, как...
 
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