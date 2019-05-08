ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

09.05.2019 14:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь потеряла в той войне каждого третьего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

Многие не вернулись с фронта домой, но Беларусь помнит. Так называется общереспубликанская акция, участники которой пришли на площадь Победы.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Они держали в руках портреты родственников, которые боролись за Победу. За каждым фото – своя история и свой подвиг.

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

У меня портрет Леонида Игнатьевича Беды. Всего за время войны он совершил 204 боевых вылета на Ил-2. У него есть множество наград и медалей. 9 Мая – важный праздник, потому что наши деды и прадеды отдали свою жизнь за наше мирное небо.

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

9 Мая для меня – это подвиг народа, это память, которую мы должны хранить, нести в себе. Каждый год мы приходим с детьми, принимаем участие и в парадах, и в праздничных акциях.

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

Кстати, активисты БРСМ показали Президенту специальной альбом «Беларусь помнит», в котором собрали фото и истории о солдатах, которые сражались на полях Великой Отечественной.

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»

Этот альбом повезут по разным городам Беларуси, чтобы каждый смог прикоснуться к нашей истории. А после он займет место в постоянной экспозиции музея Великой Отечественной войны.

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

А тем временем люди продолжают идти на площадь Победы, к Вечному огню. Монумент сегодня просто утопает в цветах. На площади много детей, школьников. Они общаются с ветеранами. Многие приходят семьями.

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

Этот день объединяет многие поколения белорусов. Весь день площадь Победы будет местом притяжения для минчан и гостей столицы. А уже вечером здесь состоится большой праздничный концерт.

Подробнее – в видеоматериале
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь потеряла в той войне каждого третьего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие не вернулись с фронта домой, но Беларусь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Копите ваши денежки: отели в Турции поднимут цены на 25-30%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика