В Лидском районе 34-летний рыбак наткнулся на гранату, выкапывая червей

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в начале мая неподалеку от деревни Мотевичи. Житель населенного пункта Пески решил отправиться на рыбалку, предварительно накопав червей.

В какой-то момент 34-летний мужчина наткнулся на ручную противопехотную гранату Ф-1, пишет «Лiдская газета». Вопреки правилам безопасности он взял боеприпас к себе домой и только потом позвонил в милицию и сообщил о находке.

Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили, что с «лимонки» была сорвана чека. К счастью, трагедии удалось избежать. Боеприпас времен Великой Отечественной войны был вывезен на специальный полигон, где уничтожен специалистами.

Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов следует сообщить об этом в милицию или военкомат. Ни в коем случае нельзя предпринимать никаких действий с подобными находками самостоятельно, в том числе брать в руки и нести к себе домой.