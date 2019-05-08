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В Лидском районе 34-летний рыбак наткнулся на гранату, выкапывая червей

09.05.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лидском районе 34-летний рыбак наткнулся на гранату, выкапывая червей
Лидская газета

Как стало известно, инцидент произошел в начале мая неподалеку от деревни Мотевичи. Житель населенного пункта Пески решил отправиться на рыбалку, предварительно накопав червей.

В Лидском районе 34-летний рыбак наткнулся на гранату, выкапывая червей На границе с Беларусью нашли бомбу ВОВ

В какой-то момент 34-летний мужчина наткнулся на ручную противопехотную гранату Ф-1, пишет «Лiдская газета». Вопреки правилам безопасности он взял боеприпас к себе домой и только потом позвонил в милицию и сообщил о находке.

Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили, что с «лимонки» была сорвана чека. К счастью, трагедии удалось избежать. Боеприпас времен Великой Отечественной войны был вывезен на специальный полигон, где уничтожен специалистами.

Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов следует сообщить об этом в милицию или военкомат. Ни в коем случае нельзя предпринимать никаких действий с подобными находками самостоятельно, в том числе брать в руки и нести к себе домой.

 
 
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