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Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

09.05.2019 15:08 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались на Ганцевщине 8 мая. В этот день прошла республиканская акция «Беларусь помнит!», а также состоялись митинг и церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам на городской площади.

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

9 мая по традиции руководство района, делегации трудовых коллективов, общественности, собрались в районе автозаправочной станции возле урочища Горки и под звуки марша торжественно прошлись к Кургану Славы, где прошел торжественный митинг, возложение гирлянд и цветов.

После этого в Горках начали свою работу различные тематические площадки и торговые ряды, прошла районная игра среди младших школьников «Зарничка» и состоялся праздничный концерт «Победный день весны поет!».

В 16.00 на стадионе ДЮСШ прошел футбольный матч на Кубок победителей, в котором встретились команды ганцевичского «Лесхоза» и мальковичского «Интеграла». 

А вечером жители района приняли активное участие в массовом гулянии на городской площади. Там же состоялась акция «Споем песни военных лет вместе» и отгремел праздничный салют.


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Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались на Ганцевщине 8 мая. В этот день прошла республиканская
 
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