Ганцевчане празднуют День Победы (фоторепортаж, будет дополнено)

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались на Ганцевщине 8 мая. В этот день прошла республиканская акция «Беларусь помнит!», а также состоялись митинг и церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам на городской площади.





























































































9 мая по традиции руководство района, делегации трудовых коллективов, общественности, собрались в районе автозаправочной станции возле урочища Горки и под звуки марша торжественно прошлись к Кургану Славы, где прошел торжественный митинг, возложение гирлянд и цветов.

После этого в Горках начали свою работу различные тематические площадки и торговые ряды, прошла районная игра среди младших школьников «Зарничка» и состоялся праздничный концерт «Победный день весны поет!».

В 16.00 на стадионе ДЮСШ прошел футбольный матч на Кубок победителей, в котором встретились команды ганцевичского «Лесхоза» и мальковичского «Интеграла».

А вечером жители района приняли активное участие в массовом гулянии на городской площади. Там же состоялась акция «Споем песни военных лет вместе» и отгремел праздничный салют.

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