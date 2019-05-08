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Спортивные баталии в честь Дня Победы
09.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Настоящий накал страстей в рамках празднования Дня Победы разгорелся на мини-футбольной и волейбольной площадках городского стадиона. В дружеских поединках сошлись команды любителей и трудовых коллективов. Почитателей футбола ныне было в разы больше. На поле вышли десять команд-участниц, и болельщики каждой из них бурно скандировали: «Метеор», вперед!», «Победа» за нами!», «Шанс», не уступим!»…
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Настоящий накал страстей в рамках празднования Дня Победы разгорелся на мини-футбольной и волейбольной площадках городского стадиона. В дружеских поединках...
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