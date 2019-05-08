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Вороновщина празднует День Победы
09.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В праздновании 74-й годовщины Великой Победы в районном центре приняли участие сотни вороновчан.
Торжественные мероприятие начались митингом у памятника погибшим воинам и партизанам в Вороново. Затем земляки в праздничном шествии под девизом «Беларусь помнит» с портретами героев, родных и близких, освобождавших Беларусь, направились в городской парк и на стадион, где запланированы основные мероприятия.
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В праздновании 74-й годовщины Великой Победы в районном центре приняли участие сотни вороновчан. Торжественные мероприятие начались митингом у памятника погибшим...
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