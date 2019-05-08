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Вороновщина празднует День Победы

09.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновщина празднует День Победы

В праздновании 74-й годовщины Великой Победы в районном центре приняли участие сотни вороновчан.


Вороновщина празднует День Победы

Торжественные мероприятие начались митингом у памятника погибшим воинам и партизанам в Вороново. Затем земляки в праздничном шествии под девизом «Беларусь помнит» с портретами героев, родных и близких, освобождавших Беларусь, направились в городской парк и на стадион, где запланированы основные мероприятия.


Вороновщина празднует День Победы


Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы
Вороновщина празднует День Победы


Вороновщина празднует День Победы

 

 

 
 
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В праздновании 74-й годовщины Великой Победы в районном центре приняли участие сотни вороновчан. Торжественные мероприятие начались митингом у памятника погибшим...
 
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