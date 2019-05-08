Вороновщина празднует День Победы

Источник материала: Вороновская газета





В праздновании 74-й годовщины Великой Победы в районном центре приняли участие сотни вороновчан.







Торжественные мероприятие начались митингом у памятника погибшим воинам и партизанам в Вороново. Затем земляки в праздничном шествии под девизом «Беларусь помнит» с портретами героев, родных и близких, освобождавших Беларусь, направились в городской парк и на стадион, где запланированы основные мероприятия.

























































































































































































































