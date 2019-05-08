«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия

Источник материала: Вороновская газета





Праздничное мероприятие «Пробег Победы» стартовало с улицы 1 Мая.

В колонне – ретротехника культурно-исторического автомотоклуба «Винтаж», клуба байкеров «Гризли», а также тематические театрализованные площадки на базе военных автомобилей «Урал».





Колонна, вызывавшая неподдельный интерес участников праздничных мероприятий, двинулась на площадь Ленина. Первая остановка – около памятника погибшим воинам в парке Жилибера с возложением цветов. Далее пробег направился в сторону Советской площади.















С 12.00 на площади открылся культурно-спортивный праздник «Победа в сердце каждого живет». Больше всего горожан и гостей Гродно собралось около техники военных лет. Внимание привлек оригинальный военный мотоцикл МВ-750, восстановленный членами клуба.







– Клуб байкеров «Гризли» существует с 1998 года, – рассказывает организатор пробега заместитель директора Центра культуры Гродно Сергей Попович. – Недавно к нему присоединилось любительское объединение «ТехноДром», чтобы вместе объединять свои усилия для дальнейшего развития этого популярного среди молодежи движения. А «Винтажу» уже шесть лет, ретротехника клуба насчитывает сегодня несколько десятков редких экземпляров. Она участвует во всех важных городских мероприятиях.









В разгар праздника на Советскую площадь въехала колонна еще одного гродненского байкерского мотоклуба «FREE RIDER». Как подчеркнули его участники, они завершили здесь мотопробег по праздничному Гродно, отдавая дань памяти участникам Великой Отечественной войны.

Николай ШЛЫК

Фото: Вадим ГОЛОТИК, Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/