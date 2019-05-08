ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия

09.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия

Праздничное мероприятие «Пробег Победы»  стартовало с улицы 1 Мая.

В колонне – ретротехника культурно-исторического автомотоклуба «Винтаж», клуба байкеров «Гризли», а также тематические театрализованные площадки на базе военных автомобилей «Урал».

«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия

Колонна, вызывавшая неподдельный интерес участников праздничных мероприятий, двинулась на площадь Ленина. Первая остановка – около памятника погибшим воинам в парке Жилибера с возложением цветов. Далее пробег направился в сторону Советской площади.

«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия
«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия
«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия
«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия
«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия
«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия

С 12.00 на площади открылся культурно-спортивный праздник «Победа в сердце каждого живет». Больше всего горожан и гостей Гродно собралось около техники военных лет. Внимание привлек оригинальный военный мотоцикл МВ-750, восстановленный членами клуба.

«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия
«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия

– Клуб байкеров «Гризли» существует с 1998 года, – рассказывает организатор пробега заместитель директора Центра культуры Гродно Сергей Попович. – Недавно к нему присоединилось любительское объединение «ТехноДром», чтобы вместе объединять свои усилия для дальнейшего развития этого популярного среди молодежи движения. А «Винтажу» уже шесть лет, ретротехника клуба насчитывает сегодня несколько десятков редких экземпляров. Она участвует во всех важных городских мероприятиях.

«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия
«Пробег Победы» в Гродно: оригинальный мотоцикл военного времени и автомобиль-амфибия

В разгар праздника на Советскую площадь въехала колонна еще одного гродненского байкерского мотоклуба «FREE RIDER». Как подчеркнули его участники, они завершили здесь мотопробег по праздничному Гродно, отдавая дань памяти участникам Великой Отечественной войны.

Николай ШЛЫК
Фото: Вадим ГОЛОТИК, Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничное мероприятие «Пробег Победы»  стартовало с улицы 1 Мая. В колонне – ретротехника культурно-исторического автомотоклуба «Винтаж», клуба байкеров...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, как выглядит шествие в крепость с высоты птичьего полёта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика