"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале

Источник материала: Виртуальный Брест

7 мая на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся театрализованный тематический концерт "Листая прошлого страницы...". Из-за холодного, сильного и порывистого ветра организаторы были вынуждены перенести мероприятие в гостеприимный и достаточно вместительный конференц-зал спортивного комплекса.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:





Запланированная в рамках мероприятия выставка уникальных для нашего региона частных коллекций фуражек стражей правопорядка и шевронов, кокард военнослужащих силовых структур, ВМФ и войск специального назначения проходила в этот момент на первом этаже центра.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:





На вопрос, "...как прошел концерт?" главный режиссер Владимир Ящук ответил коротко - "Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец...". И действительно, постановка была очень трогательной и эмоциональной.

Наш небольшой фото-видео репортаж тому свидетельство…



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:





Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов,

Вам колыбельные петь матерям не пришлось,

Вы не носили красивых и пышных нарядов.

Пулей свинцовою детство от вас унеслось.

Дети войны провожали отцов молчаливо,

Все понимая – пришел расставания час.

От матерей своих прятали слезы стыдливо,

Не поднимая печально опущенных глаз.

Дети войны на заводах отцов заменили

«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один.

Жили в цехах, за станками и ели, и пили,

Ночи не спали, но верили – мы победим!

Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах

Дети полков. Партизанских отрядов сыны

Родине отдали жизнь до последнего вздоха –

Как вам хотелось дожить до конца той войны!

Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята!

Трудно сказать, да и было ли детство у вас?

Вместо домов вам достались сожженные хаты,

А в узелке – лишь сухарик один про запас.

Дети войны, как детьми вы остаться сумели,

Хоть повидали так много и горя, и зла.

Ваши сердца от жестокости не очерствели,

В клубах пожарищ душа оставалась светла.

А вам хотелось бегать и смеяться,

В небесной сини голубей гонять,

Но с детством рано довелось расстаться,

За день пришлось на годы старше стать.

Л. Г. Корнева



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пожалуй, самая эмоциональная часть - финал театрализованного тематического концерта "Листая прошлого страницы..." состоявшегося в зале Брестского гребного канала.

* композицию "Мир без войны" исполняют юные подопечные Студии искусств Анны Мусвидас

Организаторы выражают искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ всем без исключения из числа тех, кто разделил с нами этот вечер, замечательным, очень внимательным, благодарным зрителям.

Низкий поклон артистам, исполнителям:

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ "SOLO"

АННА МИСЕВИЧ

ГЕННАДИЙ САНЬКО (Брестский "Рафаэль")

СТУДИЯ ИСКУССТВ АННЫ МУСВИДАС

ТИМУР ВАСИЛЕВИЧ

ВЛАДИМИР ЯЩУК

АЛЕСЯ ВАСИЛЕВСКАЯ

ДИНА ЗЕНОВИЦКАЯ (скрипка)

ЕКАТЕРИНА ГРИЧИК (КАТРИУС)

ЮЛИЯ ЛОГВИН

ЛЕСЯ СУПРУНЮК-СОЛОВЬЕВА

СВЕТЛАНА ОСИЮК

СТАНИСЛАВ УМАНЕЦ

АННА ГРУШОВЕЦ

АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА

ЮЛИЯ ЛЕВИНА (вокальная студия "МагалиФФ")

АЛЕКСАНДРА КОТЕЛЕВА - учащаяся СШ №37 г. Бреста

Юным участникам литературно-музыкальной композиции "Недетская колыбельная", артистам детской театральной студии "Зеркало" - СОФИЯ НЕГОРЕЕВА, КРИСТИНА ШАБАНОВА, СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВ, НИКОЛЬ АРУТЮНЯН а так же учащиеся гимназии №6 г. Бреста - ДАНИИЛ НАУМЕНКО (автор былины "О защитниках Брестской крепости"), ЕЛИЗАВЕТА ИЛЬИНА, АРСЕНИЙ ГРИЧУК и НИКОЛАЮК ЕЛИЗАВЕТА.



Отдельное СПАСИБО главному режиссеру театрального тематического концерта "Листая прошлого страницы..." ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ ЯЩУКУ.



Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ звукорежиссеру АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВУ не только за звуковое сопровождение но и за ощутимую помощь с аппаратурой.



Благодарим так же за участие в рамках мероприятия ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» за организацию выставки-продажи сувенирной продукции производимой в мастерских центра.



Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ директору, администрации и замечательному персоналу Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле за действенную помощь и поддержку.



Благодарим так же командование и личный состав 38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады за оказанную помощь при оформлении сцены.

Более подробный фото-видео отчет в событии в ВК .