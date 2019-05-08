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"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале

09.05.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 мая на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся театрализованный тематический концерт "Листая прошлого страницы...". Из-за холодного, сильного и порывистого ветра организаторы были вынуждены перенести мероприятие в гостеприимный и достаточно вместительный конференц-зал спортивного комплекса.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале

Запланированная в рамках мероприятия выставка уникальных для нашего региона частных коллекций фуражек стражей правопорядка и шевронов, кокард военнослужащих силовых структур, ВМФ и войск специального назначения проходила в этот момент на первом этаже центра.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале

На вопрос, "...как прошел концерт?" главный режиссер Владимир Ящук ответил коротко - "Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец...". И действительно, постановка была очень трогательной и эмоциональной.

Наш небольшой фото-видео репортаж тому свидетельство…


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале

Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 
Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 
Вы не носили красивых и пышных нарядов. 
Пулей свинцовою детство от вас унеслось. 
Дети войны провожали отцов молчаливо, 
Все понимая – пришел расставания час. 
От матерей своих прятали слезы стыдливо, 
Не поднимая печально опущенных глаз. 
Дети войны на заводах отцов заменили 
«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один. 
Жили в цехах, за станками и ели, и пили, 
Ночи не спали, но верили – мы победим! 
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах 
Дети полков. Партизанских отрядов сыны 
Родине отдали жизнь до последнего вздоха – 
Как вам хотелось дожить до конца той войны! 
Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята! 
Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 
Вместо домов вам достались сожженные хаты, 
А в узелке – лишь сухарик один про запас. 
Дети войны, как детьми вы остаться сумели, 
Хоть повидали так много и горя, и зла. 
Ваши сердца от жестокости не очерствели, 
В клубах пожарищ душа оставалась светла. 
А вам хотелось бегать и смеяться, 
В небесной сини голубей гонять, 
Но с детством рано довелось расстаться, 
За день пришлось на годы старше стать.
Л. Г. Корнева


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66018.php

"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале

Пожалуй, самая эмоциональная часть - финал театрализованного тематического концерта "Листая прошлого страницы..." состоявшегося в зале Брестского гребного канала.
* композицию "Мир без войны" исполняют юные подопечные Студии искусств Анны Мусвидас

Организаторы выражают искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ всем без исключения из числа тех, кто разделил с нами этот вечер, замечательным, очень внимательным, благодарным зрителям.

Низкий поклон артистам, исполнителям:

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ "SOLO" 
АННА МИСЕВИЧ 
ГЕННАДИЙ САНЬКО (Брестский "Рафаэль") 
СТУДИЯ ИСКУССТВ АННЫ МУСВИДАС 
ТИМУР ВАСИЛЕВИЧ 
ВЛАДИМИР ЯЩУК 
АЛЕСЯ ВАСИЛЕВСКАЯ 
ДИНА ЗЕНОВИЦКАЯ (скрипка) 
ЕКАТЕРИНА ГРИЧИК (КАТРИУС) 
ЮЛИЯ ЛОГВИН 
ЛЕСЯ СУПРУНЮК-СОЛОВЬЕВА 
СВЕТЛАНА ОСИЮК 
СТАНИСЛАВ УМАНЕЦ 
АННА ГРУШОВЕЦ 
АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА 
ЮЛИЯ ЛЕВИНА (вокальная студия "МагалиФФ")
АЛЕКСАНДРА КОТЕЛЕВА - учащаяся СШ №37 г. Бреста
Юным участникам литературно-музыкальной композиции "Недетская колыбельная", артистам детской театральной студии "Зеркало" - СОФИЯ НЕГОРЕЕВА, КРИСТИНА ШАБАНОВА, СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВ, НИКОЛЬ АРУТЮНЯН а так же учащиеся гимназии №6 г. Бреста - ДАНИИЛ НАУМЕНКО (автор былины "О защитниках Брестской крепости"), ЕЛИЗАВЕТА ИЛЬИНА, АРСЕНИЙ ГРИЧУК и НИКОЛАЮК ЕЛИЗАВЕТА. 

Отдельное СПАСИБО главному режиссеру театрального тематического концерта "Листая прошлого страницы..." ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ ЯЩУКУ.

Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ звукорежиссеру АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВУ не только за звуковое сопровождение но и за ощутимую помощь с аппаратурой.

Благодарим так же за участие в рамках мероприятия ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» за организацию выставки-продажи сувенирной продукции производимой в мастерских центра. 

Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ директору, администрации и замечательному персоналу Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле за действенную помощь и поддержку.

Благодарим так же командование и личный состав 38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады за оказанную помощь при оформлении сцены.

Более подробный фото-видео отчет в событии в ВК.

 
Теги: Брест
 
 
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  7 мая на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся театрализованный тематический концерт "Листая прошлого страницы..."....
 
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