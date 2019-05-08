"Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец..." - концерт на гребном канале

7 мая на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялся театрализованный тематический концерт "Листая прошлого страницы...". Из-за холодного, сильного и порывистого ветра организаторы были вынуждены перенести мероприятие в гостеприимный и достаточно вместительный конференц-зал спортивного комплекса.
Запланированная в рамках мероприятия выставка уникальных для нашего региона частных коллекций фуражек стражей правопорядка и шевронов, кокард военнослужащих силовых структур, ВМФ и войск специального назначения проходила в этот момент на первом этаже центра.
На вопрос, "...как прошел концерт?" главный режиссер Владимир Ящук ответил коротко - "Люди в зале плакали, значит нам удалось достучаться до сердец...". И действительно, постановка была очень трогательной и эмоциональной.
Наш небольшой фото-видео репортаж тому свидетельство…
Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов,
Вам колыбельные петь матерям не пришлось,
Вы не носили красивых и пышных нарядов.
Пулей свинцовою детство от вас унеслось.
Дети войны провожали отцов молчаливо,
Все понимая – пришел расставания час.
От матерей своих прятали слезы стыдливо,
Не поднимая печально опущенных глаз.
Дети войны на заводах отцов заменили
«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один.
Жили в цехах, за станками и ели, и пили,
Ночи не спали, но верили – мы победим!
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах
Дети полков. Партизанских отрядов сыны
Родине отдали жизнь до последнего вздоха –
Как вам хотелось дожить до конца той войны!
Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята!
Трудно сказать, да и было ли детство у вас?
Вместо домов вам достались сожженные хаты,
А в узелке – лишь сухарик один про запас.
Дети войны, как детьми вы остаться сумели,
Хоть повидали так много и горя, и зла.
Ваши сердца от жестокости не очерствели,
В клубах пожарищ душа оставалась светла.
А вам хотелось бегать и смеяться,
В небесной сини голубей гонять,
Но с детством рано довелось расстаться,
За день пришлось на годы старше стать.
Л. Г. Корнева
Пожалуй, самая эмоциональная часть - финал театрализованного тематического концерта "Листая прошлого страницы..." состоявшегося в зале Брестского гребного канала.
* композицию "Мир без войны" исполняют юные подопечные Студии искусств Анны Мусвидас
Организаторы выражают искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ всем без исключения из числа тех, кто разделил с нами этот вечер, замечательным, очень внимательным, благодарным зрителям.
Низкий поклон артистам, исполнителям:
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ "SOLO"
АННА МИСЕВИЧ
ГЕННАДИЙ САНЬКО (Брестский "Рафаэль")
СТУДИЯ ИСКУССТВ АННЫ МУСВИДАС
ТИМУР ВАСИЛЕВИЧ
ВЛАДИМИР ЯЩУК
АЛЕСЯ ВАСИЛЕВСКАЯ
ДИНА ЗЕНОВИЦКАЯ (скрипка)
ЕКАТЕРИНА ГРИЧИК (КАТРИУС)
ЮЛИЯ ЛОГВИН
ЛЕСЯ СУПРУНЮК-СОЛОВЬЕВА
СВЕТЛАНА ОСИЮК
СТАНИСЛАВ УМАНЕЦ
АННА ГРУШОВЕЦ
АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА
ЮЛИЯ ЛЕВИНА (вокальная студия "МагалиФФ")
АЛЕКСАНДРА КОТЕЛЕВА - учащаяся СШ №37 г. Бреста
Юным участникам литературно-музыкальной композиции "Недетская колыбельная", артистам детской театральной студии "Зеркало" - СОФИЯ НЕГОРЕЕВА, КРИСТИНА ШАБАНОВА, СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВ, НИКОЛЬ АРУТЮНЯН а так же учащиеся гимназии №6 г. Бреста - ДАНИИЛ НАУМЕНКО (автор былины "О защитниках Брестской крепости"), ЕЛИЗАВЕТА ИЛЬИНА, АРСЕНИЙ ГРИЧУК и НИКОЛАЮК ЕЛИЗАВЕТА.
Отдельное СПАСИБО главному режиссеру театрального тематического концерта "Листая прошлого страницы..." ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ ЯЩУКУ.
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ звукорежиссеру АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВУ не только за звуковое сопровождение но и за ощутимую помощь с аппаратурой.
Благодарим так же за участие в рамках мероприятия ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» за организацию выставки-продажи сувенирной продукции производимой в мастерских центра.
Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ директору, администрации и замечательному персоналу Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле за действенную помощь и поддержку.
Благодарим так же командование и личный состав 38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады за оказанную помощь при оформлении сцены.