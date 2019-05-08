В Столинском районе автоледи на Hyundai врезалась в забор частного дома

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Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 9 часов вечера 7 мая. Гражданка России ехала по деревне Плотница на автомобиле Hyundai в гости.

По предварительной информации, водитель отвлеклась во время движения, пишет «Медиа-Полесье». Как пояснил начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ, автомобиль врезался в ограждение приусадебного участка, проломил его, влетел в огород и там опрокинулся.

В результате аварии женщина получила перелом ключицы. Сейчас она находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.