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Bloomberg предсказал дефолт Китаю

09.05.2019 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Bloomberg предсказал дефолт Китаю

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере 13 трлн долларов, свидетельствует исследование Bloomberg.

Согласно данным, собранным агентством, за первые четыре месяца этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долларов). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Кроме того, темпы развития этого процесса сейчас в три раза выше, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года. Тенденция, подчеркивает Bloomberg, ясна: если ничего не изменится, 2019 год продемонстрирует новый максимум по дефолту для китайского рынка облигаций.

Причину этого агентство объясняет сокращением у компаний финансирования. Китай продолжает оказывать давление на банки с целью предоставления кредитов частному бизнесу (особенно малому и среднему). При этом власти страны, напоминает агентство, сконцентрировались на сокращении системы теневого банкинга, где кредитные решения принимались с меньшим контролем со стороны регулирующих органов.

Так, всплеск дефолта, полагают авторы исследования, начался в конце 2017 года и продолжается по сегодняшний день. В 2016 году, по их мнению, китайское руководство попыталось сократить избыточные производственные мощности, что в итоге отразилось на кредитных рынках.

«Короткие сроки погашения облигаций означают, что компании часто должны рефинансировать свои обязательства», - говорится в записке аналитиков из Moody's Investors Service. Компании, которые не смогут этого сделать, отмечают эксперты, вероятно, столкнутся с трудностями.

«Банки такие компании кредитуют неохотно», - считают специалисты, отмечая, что в основном эти организации полагаются на «теневые банки». Количество же последних продолжает сокращаться из-за того, что их регулирование ужесточают власти.

Среди частных компаний, которые объявили дефолт по большинству облигаций в этом году, по данным Bloomberg, - фирма Neoglory Holding Group (является основным предприятием для конгломерата), производитель железной проволоки Shandong SNTON Group, China Minsheng Investment Group Corp., Citic Guoan Group Co. и Goocoo Investment Co.

 
 
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Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере 13 трлн долларов, свидетельствует исследование Bloomberg.
 
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