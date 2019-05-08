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Праздничный митинг, ожившие статуи и тёплое общение с ветеранами. Как празднуют 9 Мая в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 Мая не менее яркие краски в общую картину Победы добавили в Витебске. В северной столице состоялся торжественный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание – ветеранам, которых, увы, с каждым годом становится всё меньше. Но память о тех, кого сегодня нет с нами, живет в сердцах горожан, которые пришли на площадь с портретами своих дедов и прадедов.
С подробностями – корреспондент Анастасия Аласания.
Анастасия Аласания, СТВ:
Ожившие статуи, как стальной кулак Советской Армии. Символ жизни во имя Победы. Олицетворение тех, кто погиб, сражаясь за Родину.
Нина Федористова, жительница Витебска:
Цветы, поздравления и слова благодарности ветеранам. Какими бы концертными программами нас не старались удивить организаторы, ничто не заменит общения с героями Великой Отечественной, живыми свидетелями истории.
Василий Тарамыкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Анастасия Аласания:
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Новости Беларуси. 9 Мая не менее яркие краски в общую картину Победы добавили в Витебске. В северной столице состоялся торжественный митинг, сообщили в программе...
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