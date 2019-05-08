ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

09.05.2019 16:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 Мая после торжественной церемонии на площади Победы Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поделился мнением о том, как сохранить память о Великой Отечественной войне.

В стране проводится множество акций – таких, как «Беларусь помнит». Но самое простое и самое важное, что нужно сделать, это не забывать о Великой Победе самим и научить этому своих детей.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Президент также подчеркнул, насколько важно и ценно то, что Беларуси удалось сохранить мир и спокойствие в нынешних геополитических реалиях. В начале суверенного пути нашей стране пришлось пройти через такие же попытки дестабилизировать обстановку, которые сегодня предпринимаются во многих уголках планеты.

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не просто предвидели или предсказали события в разных точках планеты. Мы все эти события так или иначе с вами уже пережили, начиная от этой улицы, где переворачивали гаишные машины. Всё это мы пережили.

В 2010 году последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните – штурм Дома правительства? К резиденции Президента побоялись подойти. Мы всё это пережили. И гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй, и нынешнее руководство. Всё пережили.

И если вы заметили – я в последнее время часто говорю, – у нас нет больше никакой опасности, кроме нашей экономики. А экономика – это опять мы. Будем работать как следует, будем, прежде всего, подходить к зеркалу и смотреть – повторяю, что я говорил – на себя, будем думать о том: «А что я сделал?», прежде чем спросить с Президента или с правительства, или еще с кого-то.

Если мы будем принципиально к этому подходить и будем всегда думать об экономике, о том, что нам надо более-менее благополучно жить (а для этого у нас есть всё), нам уже ничего не страшно, потому что мы пережили всё и помним то, что пережили они.

Вот и всё. Это самая главная опасность. Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в Сирии, Ливии и других государствах. Мы это прошли. Благодаря нашему единству мы (как сейчас уже видно – большое видится на расстоянии) спасли свою страну.

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

Александр Лукашенко ежегодно отмечает 9 Мая на площади Победы. И сегодня он заметил, что на нашей святой земле собираться чаще нужно представителям всех бывших советских республик.

Комментируя рассуждения в некоторых СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву, Президент отметил, что белорусы присутствовали на торжествах в России. А сам же он, во-первых не получал приглашения, а во-вторых глава государства не может пропустить празднование Дня Победы в Минске.

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 Мая после торжественной церемонии на площади Победы Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Фигурант дела о хищении из трубопровода "Дружба" Трушев объявлен в розыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика