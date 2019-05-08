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«Ребёнка переодевают, и он с оружием в руках становится участником тех событий». Музей истории ВОВ удивляет интерактивом

09.05.2019 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 Мая в центре Минска работает выездная студия СТВ.

«Ребёнка переодевают, и он с оружием в руках становится участником тех событий». Музей истории ВОВ удивляет интерактивом

В гостях – человек, который отвечает за сохранность памяти, объединяющей не одно поколение белорусов. Это директор государственного музея истории Великой Отечественной войны, полковник запаса Владимир Сергеевич Воропаев.

«Ребёнка переодевают, и он с оружием в руках становится участником тех событий». Музей истории ВОВ удивляет интерактивом

Здравствуйте! На самом деле, музей истории Великой Отечественной войны – знаковое место для всех белорусов. Особенно после переезда в новое здание привлекает большое количество посетителей, а ведь коллекцию начали собирать еще во время войны.

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Сейчас фонды обладают колоссальным количество экспонатов. Что-то новенькое вы, может быть, достали для выставок, организованных к празднику?

«Ребёнка переодевают, и он с оружием в руках становится участником тех событий». Музей истории ВОВ удивляет интерактивом

Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:
У нас каждый день что-то новенькое. Проходят выставки, всевозможные встречи, и сейчас проходит выставка, посвященная 75-летию освобождения узников из лагерей смерти. Также проходит выставка к 110-й годовщине Александра Печерского. Это узник, который поднял восстание в Собиборе в 1943 году.

Новшества этим не заканчиваются. У нас появилась землянка, к которой можно прикоснуться сегодня, и посмотреть быт, который царил в военные годы.

Представьте, ребенок приходит в эту землянку, его переодевают, и он с оружием в руках или с наушниками становится участником именно тех событий. Фотография у него появляется с тех далеких времен. Это такие интерактивные интересные моменты, мы их включаем в экспозицию.

Подробнее – в видеоматериале
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 Мая в центре Минска работает выездная студия СТВ. В гостях – человек, который отвечает за сохранность памяти, объединяющей не одно поколение...
 
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