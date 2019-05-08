|
Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно
09.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Товарищеский матч между командами юношей 2006 г. р. из Сморгони и Молодечно, который проходил 9 мая на стадионе «Юность», завершился победой хозяев со счетом 4:2.
Отметим, что в этой игре наш город представляли воспитанники тренера Сергея Атрошко (ДЮСШ по футболу).
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеский матч между командами юношей 2006 г. р. из Сморгони и Молодечно, который проходил 9 мая на стадионе «Юность», завершился победой хозяев со счетом 4:2.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)