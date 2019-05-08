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Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

09.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Товарищеский матч между командами юношей 2006 г. р. из Сморгони и Молодечно, который проходил 9 мая на стадионе «Юность», завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Отметим, что в этой игре наш город представляли воспитанники тренера Сергея Атрошко (ДЮСШ по футболу).

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Юные сморгонские футболисты в День Победы обыграли команду из Молодечно

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Товарищеский матч между командами юношей 2006 г. р. из Сморгони и Молодечно, который проходил 9 мая на стадионе «Юность», завершился победой хозяев со счетом 4:2.
 
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