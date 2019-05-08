Белорусский рубль вышел в люди. Банк развития разместил еврооблигации в нацвалюте

TUT.BY сообщил источник в банковских кругах. Об этомсообщил источник в банковских кругах.





По его словам, объем размещения составил 210 миллионов белорусских рублей. Ориентир доходности — 12% годовых.





Таким образом состоялся полноценный дебют белорусского рубля на международном облигационном рынке.





По словам источника в банковских кругах, Банку развития было важно «установить бенчмарк по среднесрочным рублям».





«Уровень в пару процентных пунктов над ставкой рефинансирования и ниже локальных депозитов физических лиц — вполне позитивная оценка инвесторов. И это на фоне общего напряжения на развивающихся рынках из-за Турции и Китая-Америки», — сказал собеседник.





Он также отметил, что сейчас белорусские рубли объективно востребованнее у кредитополучателей, чем иностранная валюта





В 2018 году Банк развития был соорганизатором суверенного выпуска еврооблигаций и во время road-show многие инвесторы высказали заинтересованность вложиться в бумаги Республики Беларусь, номинированные в нацвалюте, рассказывал тогдашний глава банка, а ныне премьер-министр Сергей Румас.









Он допускал, что объем эмиссии еврооблигаций может составить 300−500 млн белорусских рублей.





Предполагалось, что для покупки рублевых евробондов нерезиденты будут продавать иностранную валюту. При погашении бумаг Банк развития в соответствии с обязательствами будет «конвертировать рублевые ресурсы в ту валюту, в которой инвесторы входили в бумаги», пояснял Румас.





«Для нашего рынка это необычный инструмент, но многие страны заимствуют на внешних рынках в нацвалюте. Это предпочтительнее, чем заимствования в иностранной валюте. Для страны было бы правильнее заимствовать именно в нацвалюте, чтобы уйти от курсовых рисков», — утверждал он.





Стоит напомнить, что в апреле Банк развития Беларуси разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 500 млн долларов под 6,75% годовых.





Евробонды подконтрольного правительству Беларуси финансового института стали первым размещением квазисувереренного эмитента из Беларуси на внешнем долговом рынке. Этим выпуском банк установил бенчмарк для других квазисувернных заемщиков из страны.





По словам исполнительного директора по рынкам капитала Райффайзенбанка Александра Булгакова, «для эмитента с рейтингом B от международных агентств Fitch и S&P качество книги было очень высоким со значительным участием страховых компаний и пенсионных фондов, которые купили 12% выпуска». Управляющие компании и инвестфонды приобрели 84%, остальные 4% достались банкам.





«Таким образом, Банку развития удалось достигнуть более низкой ставки, чем достигнутая сувереном в 2017 году на том же сроке. С тех пор инвесторы почувствовали вкус к белорусскому риску, и сейчас суверенные евробонды Беларуси торгуются с уровнями доходности заметно ниже, чем многие другие эмитенты с аналогичным рейтингом В», — сказал Булгаков агентству «Интерфакс-Запад».