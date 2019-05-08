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Пострадали машина и фонарный столб - странное ДТП в Пинске

09.05.2019 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пинске в День Победы произошло странное ДТП.

ДТП произошло 9 мая в Пинске на перекрестке улиц Первомайской и Гайдаенко. Автомобиль, который разворачивался на светофоре, неожиданно завернул на пешеходный переход и врезался в столб. 

К счастью, пешеходов на его пути не было, а машины успели затормозить.






 
 
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В Пинске в День Победы произошло странное ДТП.
 
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