Пострадали машина и фонарный столб - странное ДТП в Пинске

ДТП произошло 9 мая в Пинске на перекрестке улиц Первомайской и Гайдаенко. Автомобиль, который разворачивался на светофоре, неожиданно завернул на пешеходный переход и врезался в столб.





К счастью, пешеходов на его пути не было, а машины успели затормозить.



















