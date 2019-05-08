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Пострадали машина и фонарный столб - странное ДТП в Пинске
Источник материала: Партизан
В Пинске в День Победы произошло странное ДТП.
ДТП произошло 9 мая в Пинске на перекрестке улиц Первомайской и Гайдаенко. Автомобиль, который разворачивался на светофоре, неожиданно завернул на пешеходный переход и врезался в столб.
К счастью, пешеходов на его пути не было, а машины успели затормозить.
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В Пинске в День Победы произошло странное ДТП.
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