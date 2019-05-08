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Нельзя отдавать День Победы разной шушере

09.05.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это наши деды воевали. Еще неизвестно, кем были деды тех бесноватых мотоциклистов с имперскими лентами. А наши прадеды — мы каждый своего знаем, сколько они натерпелись и где полегли.

Нельзя отдавать День Победы разной шушере
Поэтому это наш праздник и наша Победа. Это была победа белорусов и русских, украинцев и поляков, американцев и евреев. Наших с вами прадедов. И как они отмечали 9 Мая, мы также знаем, и носили ли они ленты, и какие.

В своей гениальной повести «Мертвым не больно» Василь Быков рассказал о разных ветеранах и разной памяти. Сам Быков, напомним, прошел всю войну и чудом остался жив. Вспоминаются в этот день светлой памяти партизанский командир Петр Машеров, партизаны Алексей Карпюк, Янка Брыль и Валентин Тарас, разведчик Федор Янковский, артиллерист Иван Шамякин и миллионы таких, как они, вспоминаются торговки и поэты, врачи и крестьяне, пережившие страшные годы, воюя, сея хлеб или спасая людей.


Нельзя отдавать День Победы разной шушере. Это не значит, что нужно участвовать в фальшивых мероприятиях. Но это значит, что среди других европейских флагов в этот день по праву поднимается и белорусский. Среди других языков в этот день должен звучать и белорусский, на котором говорили победители-белорусы.




 
 
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Это наши деды воевали. Еще неизвестно, кем были деды тех бесноватых мотоциклистов с имперскими лентами. А наши прадеды — мы каждый своего знаем, сколько они...
 
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