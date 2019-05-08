Поэтому это наш праздник и наша Победа. Это была победа белорусов и русских, украинцев и поляков, американцев и евреев. Наших с вами прадедов. И как они отмечали 9 Мая, мы также знаем, и носили ли они ленты, и какие.





В своей гениальной повести «Мертвым не больно» Василь Быков рассказал о разных ветеранах и разной памяти. Сам Быков, напомним, прошел всю войну и чудом остался жив. Вспоминаются в этот день светлой памяти партизанский командир Петр Машеров, партизаны Алексей Карпюк, Янка Брыль и Валентин Тарас, разведчик Федор Янковский, артиллерист Иван Шамякин и миллионы таких, как они, вспоминаются торговки и поэты, врачи и крестьяне, пережившие страшные годы, воюя, сея хлеб или спасая людей.









Нельзя отдавать День Победы разной шушере. Это не значит, что нужно участвовать в фальшивых мероприятиях. Но это значит, что среди других европейских флагов в этот день по праву поднимается и белорусский. Среди других языков в этот день должен звучать и белорусский, на котором говорили победители-белорусы.











