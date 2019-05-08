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Инстаграм отдыхает: двух любительниц фото в бикини смыло волной на Гавайях

09.05.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девушки хотели сделать красивый снимок на скалах, но у стихии были другие планы.

На Гавайях один из туристов заснял курьезный и в то же время щекочущий нервы случай. Две девушки решили устроить фотосессию на камнях в так называемой Королевской ванне (Queen’s bath) — приливном водоеме на острове Кауаи. 

Одна из них залезла на скалы, а другая приготовилась фотографировать, как вдруг налетела волна и смыла прочь и «модель», и «фотографа», наряженных в бикини.


Как сообщает Daily Mail, для девушек все обошлось без серьезных травм и переломов. Удалось ли им что-то заснять — неизвестно, но «инстаграмщицы» получили помимо царапин штраф за неправильную парковку машины, о чем изданию сообщил свидетель «смыва».

 
 
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Девушки хотели сделать красивый снимок на скалах, но у стихии были другие планы.
 
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