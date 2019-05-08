Инстаграм отдыхает: двух любительниц фото в бикини смыло волной на Гавайях

На Гавайях один из туристов заснял курьезный и в то же время щекочущий нервы случай. Две девушки решили устроить фотосессию на камнях в так называемой Королевской ванне (Queen’s bath) — приливном водоеме на острове Кауаи.





Одна из них залезла на скалы, а другая приготовилась фотографировать, как вдруг налетела волна и смыла прочь и «модель», и «фотографа», наряженных в бикини.



&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;div&amp;amp;gt;Как сообщает Daily Mail, для девушек все обошлось без серьезных травм и переломов. Удалось ли им что-то заснять — неизвестно, но «инстаграмщицы» получили помимо царапин штраф за неправильную парковку машины, о чем изданию сообщил свидетель «смыва».&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/body&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/html&amp;amp;gt;





Как сообщает Daily Mail, для девушек все обошлось без серьезных травм и переломов. Удалось ли им что-то заснять — неизвестно, но «инстаграмщицы» получили помимо царапин штраф за неправильную парковку машины, о чем изданию сообщил свидетель «смыва».