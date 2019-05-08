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Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

09.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

В нынешнем году программа празднования Дня Победы заметно отличается от предыдущих. Митинг начался в 9 утра, на центральной площади нет сцены, а основные гулянья днём проходят в городском парке. В девять вечера возле ГДК всё и закончится.

Некоторые собеседники SG выразили мнение, что таким образом случчан пытаются постепенно подготовить к появлению амфитеатра, когда все крупные городские мероприятия будут проходить в парке.

Многие писали нам с вопросами и спрашивали, почему в центре города нет людей, кто-то отмечал, что организация мероприятия «сыровата», и даже в эпицентре гуляний мало действительно интересных тематических площадок.

В прямом эфире в Instagram SlutskGorod мы показали, что на самом деле происходило в парке днём и с ходу предложили сразу четыре идеи, которые могли бы разнообразить подобные мероприятия.

А что бы предложили вы? Пишите в комментариях!

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

    Фотографии: Сергей Фисун, Артём Клишевич, Владислав Слуцкий

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото

Фотографии с утреннего митинга и шествия можно посмотреть по ссылке.

Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by
Фотографии: Сергей ФисунАртём Клишевич

 
 
Ссылка на источник 59
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В нынешнем году программа празднования Дня Победы заметно отличается от предыдущих. Митинг начался в 9 утра, на центральной площади нет сцены, а основные гулянья...
 
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