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Эпицентр празднования Дня Победы в городском парке. Фото
09.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В нынешнем году
Некоторые собеседники SG выразили мнение, что таким образом случчан пытаются постепенно подготовить к появлению амфитеатра, когда все крупные городские мероприятия будут проходить в парке.
Многие писали нам с вопросами и спрашивали, почему в центре города нет людей, кто-то отмечал, что организация мероприятия «сыровата», и даже в эпицентре гуляний мало действительно интересных тематических площадок.
В прямом эфире в
Фотографии с утреннего митинга и шествия можно посмотреть по
Владислав Слуцкий
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В нынешнем году программа празднования Дня Победы заметно отличается от предыдущих. Митинг начался в 9 утра, на центральной площади нет сцены, а основные гулянья...
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