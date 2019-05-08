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«Пламя мира» II Европейских игр зажгли в Риме
09.05.2019 17:20 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Долгожданная церемония зажжения огня «Пламя мира» состоялось 4 мая в Риме , где и был дан старт эстафете.
Уникальность события в том, что в отличие от I Европейских игр, наша эстафета считается международной.
Прибытие огня с нетерпением ждут представители НОКов и федераций разных стран Европы, еще больше пламя мира ожидают у нас.
О том, как проходила историческая церемония, смотрите ниже в специальном видеоотчете из Италии.
Фото:
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Долгожданная церемония зажжения огня «Пламя мира» состоялось 4 мая в Риме , где и был дан старт эстафете. Уникальность... Сообщение «Пламя мира» II Европейских игр...
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