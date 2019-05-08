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«Пламя мира» II Европейских игр зажгли в Риме

09.05.2019 17:20 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Долгожданная церемония зажжения огня «Пламя мира» состоялось 4 мая в Риме , где и  был дан старт эстафете.

Уникальность события в том, что в отличие от I Европейских игр, наша эстафета считается международной.

Прибытие огня с нетерпением ждут представители НОКов и федераций разных стран Европы, еще больше пламя мира ожидают у нас.

О том, как проходила историческая церемония, смотрите ниже в специальном видеоотчете из Италии.

Фото: ctv.by.

 
 
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Долгожданная церемония зажжения огня «Пламя мира» состоялось 4 мая в Риме , где и  был дан старт эстафете. Уникальность... Сообщение «Пламя мира» II Европейских игр...
 
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