Переговоры с РФ о локализации некондиционной нефти пройдут 14 мая - Укртранснафта

Источник материала: Интерфакс

Очередной раунд переговоров с Россией относительно локализации некондиционной российской нефти из нефтепровода "Дружба" состоится 14 мая, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник.

"В нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" находится нефть сорта Azeri, в нефтепроводе "Дружба" - сорт Urals... Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нить "Дружбы" от некондиционной нефти. Сейчас место временного хранения этой нефти является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая", - написал А.Пасишник в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Представитель "Укртранснафты" отметил, что эта чрезвычайная ситуация пришлась на период Пасхи и майских праздников, поэтому возникли трудности с участием государственных органов в решении этой проблемы.

Как сообщалось, на фоне нефтяного форс-мажора в Белоруссии "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Перед этим, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной (загрязненной органическими хлоридами нефти) российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен в 5 млн тонн.

30 апреля Белоруссия полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной нефти с российского и белорусского участков "Дружбы".

Как сообщила пресс-служба АО "Укртранснафта", 30 апреля на расширенной встрече операторы нефтепровода "Дружба" и европейские получатели нефти в Будапеште с участием делегации "Укртранснафты" обсудили возобновление поставки нефти из России в Белоруссию и на Украину. В частности, стороны обсудили технические моменты возобновления транзита и взяли совместные обязательства по освобождению одной нитки нефтепровода "Дружба" из России через территорию Белоруссии и Украины с вытеснением некондиционной нефти из данных участков в резервуарные парки ОАО "Гомельтранснефть Дружба", АО "Укртранснафта", "MOL" и "Транспетрол" общим количеством около 400 тыс. тонн.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая.

А 6 мая "Белнефтехим" сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС.

7 мая министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ситуация с поставками некондиционной нефти в нефтепровод "Дружба" будет нормализована в первой половине мая путем очистки по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений. "Два раунда переговоров провели мы с партнерами из республики Беларусь, Украины, Польши, Словакии, Венгрии. Была согласована дорожная карта по устранению последствий", - сообщил российский министр.