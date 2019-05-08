В Волковыске отпраздновали День Победы. Фоторепортаж

Источник материала: Новости Волковыска

9 мая волковычане и гости города отпраздновали День Победы.

Торжественные мероприятия традиционно начались митингом в Сквере Памяти. Перед присутствующими выступил председатель районного совета ветеранов полковник Анатолий Игнатович и гость из Грузии доктор экономических наук Мурман Кварацхелия.

Волковычанам и гостям города была представлена литературно-музыкальная зарисовка на военную тематику.

После минуты молчания присутствующие возложили к Вечному огню венки и цветы.

Затем праздничная колонна двинулась к месту основных массовых гуляний — площадь имени Ленина.

С главной праздничной сцены прозвучали поздравления с Днем Победы от председателя районного Совета депутатов Виталия Новицкого. Затем перед ветеранами и волковычанами с праздничной концертной программой «Песенная летопись Великой Отечественной войны» выступили коллективы художественной самодеятельности района - народный хор ветеранов войны и труда «Вдохновение», кавер-группа «Свободный стиль», артисты волковысской детской школы искусств.

А праздник продолжился праздничным концертом музыкального театра «Рада» г. Гродно и артистов волковысского городского Дома культуры.

Работали выставка ретро автомобилей и мототехники, многочисленные торговые объекты, развлекательные площадки.

Завершит праздничные мероприятия в 21.00 акция «Споем «День Победы» вместе!».

Число ветеранов Великой Отечественной войны за последние четыре года сократилось в два с половиной раза – за эти годы ушли из жизни почти 11 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 6845 ветеранов Великой Отечественной войны, в Гродненской области – 495 ветеранов, на Волковыщине - 31 ветеран. Также на начало года в стране проживало 15 768 человек, которые считаются пострадавшими от последствий войны. Это члены семей погибших в годы войны военнослужащих, бывшие узники фашизма, инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями боевых действий.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж от Юлии Янович .

Больше фотографий с праздника вы найдете здесь .





































































































































































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