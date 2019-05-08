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В праздновании Дня Победы на Гродненщине уже приняли участие более 50 000 человек. Праздник продолжается

09.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Только в Гродно 20 тысяч  человек  пришли на праздник.  

Мероприятия в центре и микрорайонах в разгаре. Для тех, кто еще не успел приобщиться, есть хороший повод выйти в город. В парке имени Жилибера продолжают работать тематические площадки: интерактивный городок, молодежный привал, «Партизанская поляна» , «Военный госпиталь» и другие. На площади Ленина проходит танцевальная программа «Под песни 40-х», которую в 18.00 продолжит большой праздничный концерт. Победные мелодии, танцевальные композиции порадуют и впечатлят жителей и гостей города до 21.00.

В праздновании Дня Победы на Гродненщине уже приняли участие более 50 000 человек. Праздник продолжается
В праздновании Дня Победы на Гродненщине уже приняли участие более 50 000 человек. Праздник продолжается
В праздновании Дня Победы на Гродненщине уже приняли участие более 50 000 человек. Праздник продолжается

На улице Советской до 17.00 будут проходить концерты кавер-групп, бардов и уличных музыкантов «Песни Победы на улице Советской».   Здесь же развернулась выставка-ярмарка сувениров ручной работы.

В праздновании Дня Победы на Гродненщине уже приняли участие более 50 000 человек. Праздник продолжается
В праздновании Дня Победы на Гродненщине уже приняли участие более 50 000 человек. Праздник продолжается

Еще можно успеть побывать на  выставке ретротехники на площади Советской.

С 18.00 начнутся праздничные концерты, посвященные Дню Победы, на площадках около администрации Октябрьского района (ул. Гагарина, 18/2), СШ №34 (Индурское шоссе, 14), СШ №7 (ул. Курчатова, 7), СШ №27 (ул. Лиможа, 47), гимназии №2 (ул. Болдина, 10 б), на смотровой площадке (ул. Дарвина).

Яркие впечатления получат те, кто придет к 22.00 к Кургану Славы. Здесь будет праздничный вечерний концерт «Этот день мы приближали, как могли», пройдут акция «Споем «День Победы» вместе» и праздничный салют.

На Ивьевщине сейчас проходят праздничные концерты "В шесть часов вечера после войны" в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты. В Ивье на набережной городского озера проходит концерт творческих коллективов. Далее, в 20.00 - театрализованная народно-патриотическая акция "Этот День Победы!". Вечер завершится праздничным фейерверком. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Только в Гродно 20 тысяч  человек  пришли на праздник.   Мероприятия в центре и микрорайонах в разгаре. Для тех, кто еще не успел приобщиться, есть...
 
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