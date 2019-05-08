В праздновании Дня Победы на Гродненщине уже приняли участие более 50 000 человек. Праздник продолжается

Источник материала: Ивьевский край

Только в Гродно 20 тысяч человек пришли на праздник.

Мероприятия в центре и микрорайонах в разгаре. Для тех, кто еще не успел приобщиться, есть хороший повод выйти в город. В парке имени Жилибера продолжают работать тематические площадки: интерактивный городок, молодежный привал, «Партизанская поляна» , «Военный госпиталь» и другие. На площади Ленина проходит танцевальная программа «Под песни 40-х», которую в 18.00 продолжит большой праздничный концерт. Победные мелодии, танцевальные композиции порадуют и впечатлят жителей и гостей города до 21.00.









На улице Советской до 17.00 будут проходить концерты кавер-групп, бардов и уличных музыкантов «Песни Победы на улице Советской». Здесь же развернулась выставка-ярмарка сувениров ручной работы.







Еще можно успеть побывать на выставке ретротехники на площади Советской.

С 18.00 начнутся праздничные концерты, посвященные Дню Победы, на площадках около администрации Октябрьского района (ул. Гагарина, 18/2), СШ №34 (Индурское шоссе, 14), СШ №7 (ул. Курчатова, 7), СШ №27 (ул. Лиможа, 47), гимназии №2 (ул. Болдина, 10 б), на смотровой площадке (ул. Дарвина).

Яркие впечатления получат те, кто придет к 22.00 к Кургану Славы. Здесь будет праздничный вечерний концерт «Этот день мы приближали, как могли», пройдут акция «Споем «День Победы» вместе» и праздничный салют.