На Ивьевщине торжественно отмечают День Великой Победы

Более двух часов продолжался музыкальный марафон школьных учреждений района “Пусть всегда будет солнце”. Участники выступали в различных номинациях и возрастных группах.

Традиция чествовать ветеранов войны и труда, широко отмечать этот праздник уходит в далекое прошлое, привносит в нашу жизнь эмоциональный заряд патриотизма, несет веру и дружелюбие, радость и свет. Зрителей встречали дети в красочных костюмах, адресные праздничные поздравления в честь праздника несли непередаваемую смысловую нагрузку. Ожиданием праздника были наполнены сердца ивьевчан, и праздник состоялся.

Ребята долго готовились к выступлению на главной районной сцене, и каждое движение на сцене было выверенным, а исполнение - профессиональным. Были исполнены известные всем песни на военную тематику, лучшие танцевальные номера вызывали неизменную зрительскую благодарность и симпатию. Были отмечены, в частности, танцевальная группа “Радуга (6-8 лет) Ивьевской ясли сад-начальной школы, вокальная группа “Акварель” (10-12 лет) Ивьевской СШ, Роман Манулик в номинации театральное творчество, конферанс и многие другие исполнители.

Состоялась семейная эстафета “Вместе за победу, в которой приняли участие наиболее активные молодые семьи из различных сельских Советов Ивьевщины.

На десяти тематических театрализованных площадках состоялась защита последних инсталляциями в рамках программы “Беларусь помнит”. Состоялись выставки мастеров народного творчества “Наше творчество тебе, Победа”, мастер-классы по изготовлению сувениров к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Привлекла внимание многочисленных зрителей и участников праздничного торжества выставка фотографий “Война. Победа. Память”, масштабной по тематике и количеству участников была выставка детских рисунков “Рисуем победу вместе”. Зрительный зал на открытом воздухе окружала фотовыставка портретов участников Великой Отечественной войны “Аллея героев”.

Хорошо подготовилась к празднику районная торговля, работали многочисленные торговые палатки и павильоны, многочисленные аттракционы, работала полевая кухня. Сувенирную продукцию можно было приобрести на любой вкус.

Праздник памяти людей старшего поколения стал настоящим праздником для молодых ивьевчан, маленькие детишки создавали ощущение преемственности поколений, дарили ощущение радости и восторга.

Более пяти часов на открытой сцене у набережной продолжались концерты творческих коллективов района.

Обширной была спортивная программа, посвященная Дню Победы, на которой свою силу, выносливость, атлетизм демонстрировали лучшие спортсмены района.

Ближе к позднему вечеру должна состояться народно-патриотическая акция “Этот день Победы!”, праздничный фейерверк, акция “Споем день Победы вместе”.

Во всех программах были определены победители, имена их будут указаны на страницах районной газеты.

Активное участие в организации праздничной программы приняли все без исключения трудовые коллективы района. Интересные экспонаты, посвященные минувшей войне, продемонстрировал владелец частного музея, краевед Иван Мечиславович Буйко.

Увлекательную программу праздника увидели, прослушали, ощутили сотни ивьевчан. Спасибо организаторам за созданную атмосферу праздника, за память к нашей истории.