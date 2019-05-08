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Первая виртуальная порноактриса завела Instagram и дала интервью

09.05.2019 17:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сайт YouPorn объединил усилия с Camasutra VR: вместе они создали первую в мире виртуальную порноактрису Джеди Вейлс. Она даже ведет свой Instagram: на ее профиль подписались более шести тысяч человек, но, правда, пока там всего две публикации. Об этом сообщает Paper.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jedy Vales (@jedyvales)

Джеди воплотили в жизнь благодаря обширному списку технических приложений, она – бывший специалист по коммуникациям с настоящей целью преодолеть порог в миллион подписчиков. Вейлс успела дать большое интервью. В нем она рассказала, что люди давно одержимы созданием идеальной цифровой жизни, а теперь эта реальность существует не только онлайн. «Есть что-то действительно честное в том, чтобы знать, когда что-то «подделано», и предаваться фантазиям, осознавая, что это фантастика. <…> Мы выглядим реальными, ведем себя, как настоящие, участвуем в реальных событиях, и все же не существуем вне экрана», – подчеркнула девушка.

Виртуальная порноактриса заявила, что привнесет в YouPorn уникальный уровень технологии. Они собирается стать первой, кто будет взаимодействовать в сексуальном плане с пользователями и делиться своей жизнью в социальных сетях. Мнению критиков Джеди приводит сравнение: когда-то люди не верили, что пластиковые карты заменят бумажные деньги, но вышло иначе, поэтому станет ли проект успешным, «покажет время».

Однако некоторые опасаются, что образ Джеди Вейлс может быть опасен, когда речь идет о представлении женщин: она белокожая, с большой грудью и соответствует всем стереотипам женской красоты. «Технология может быть революционной, но Вейлс – нет», – уверяют эксперты.

 
 
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Сайт YouPorn объединил усилия с Camasutra VR: вместе они создали первую в мире виртуальную порноактрису Джеди Вейлс. Она даже ведет свой Instagram: на ее профиль подписались...
 
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