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Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 Мая около «Чижовка-Арены» также было многолюдно. Организаторы праздника подготовили много интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим наблюдала корреспондент Ксения Худолей.
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Ксения Худолей, СТВ:
Особенной популярностью сегодня пользуется экспозиция военной техники, самые значимые танковые сражения даже воспроизвели в миниатюре.
В режиме виртуальной реальности здесь можно испытать ловкость и смелость. Праздник здесь объединяет целые семьи. Многие пришли с портретами воевавших предков.
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Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»
Новости Беларуси. 9 Мая около «Чижовка-Арены» также было многолюдно. Организаторы праздника подготовили много интересного, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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