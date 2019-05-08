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Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

09.05.2019 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 Мая около «Чижовка-Арены» также было многолюдно. Организаторы праздника подготовили много интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За происходящим наблюдала корреспондент Ксения Худолей.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Ксения Худолей, СТВ:
Здесь работают несколько интерактивных площадок. Гостей приглашают пройти курс молодого бойца, попробовать солдатскую кашу и даже совершить полет на ветрокрылом МИ-2.

Особенной популярностью сегодня пользуется экспозиция военной техники, самые значимые танковые сражения даже воспроизвели в миниатюре.

В режиме виртуальной реальности здесь можно испытать ловкость и смелость. Праздник здесь объединяет целые семьи. Многие пришли с портретами воевавших предков.

Подробнее – в видеоматериале

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»

Танковые сражения, дегустация солдатской каши и курс молодого бойца. Как отмечали День Победы около «Чижовка-Арены»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 Мая около «Чижовка-Арены» также было многолюдно. Организаторы праздника подготовили много интересного, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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