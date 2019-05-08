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Знаменитая «Катюша» в хип-хоп версии. О творчестве и семейных историях рассказывает баянист Виталий Воронко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул популярный музыкант и виртуозный баянист Виталий Воронко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Виталий Воронко, музыкант:
Мне кажется, что их можно переделывать, делать другие какие-то аранжировки. Я проявляю свой креатив и делаю наработки. Допустим, «Катюша» звучала в хип-хоп версии.
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Знаменитая «Катюша» в хип-хоп версии. О творчестве и семейных историях рассказывает баянист Виталий Воронко
Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул популярный музыкант и виртуозный баянист Виталий Воронко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна...
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