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Знаменитая «Катюша» в хип-хоп версии. О творчестве и семейных историях рассказывает баянист Виталий Воронко

09.05.2019 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул популярный музыкант и виртуозный баянист Виталий Воронко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитая «Катюша» в хип-хоп версии. О творчестве и семейных историях рассказывает баянист Виталий Воронко

Яна Шипко, СТВ:
Виталий, в вашей семье наверняка тоже есть история, связанная с Великой Отечественной. Расскажите, с каким чувством вы исполняете в этот день песни? Ведь вы славитесь очень необычными аранжировками.

Знаменитая «Катюша» в хип-хоп версии. О творчестве и семейных историях рассказывает баянист Виталий Воронко

Виталий Воронко, музыкант:
Мой дед был в концлагере около двух месяцев, играл там на балалайке. Я у него многому научился. Я вижу, что сейчас песни военных лет набирают популярность. Эти песни вечны.

Знаменитая «Катюша» в хип-хоп версии. О творчестве и семейных историях рассказывает баянист Виталий Воронко

Мне кажется, что их можно переделывать, делать другие какие-то аранжировки. Я проявляю свой креатив и делаю наработки. Допустим, «Катюша» звучала в хип-хоп версии.

Подробнее – в видеоматериале

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул популярный музыкант и виртуозный баянист Виталий Воронко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна...
 
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