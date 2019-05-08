|
10 мая в Беларуси ожидаются потепление и грозы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В пятницу – 10 мая – в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
По
Ветер будет слабый или умеренный, при грозах – порывистый.
Ночью температура воздуха составит от +2°C до +12°C. А днем столбик термометра поднимется до +13°C… +19°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В пятницу – 10 мая – в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. По информации Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)