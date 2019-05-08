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10 мая в Беларуси ожидаются потепление и грозы

09.05.2019 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В пятницу – 10 мая – в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.  

По информации Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а местами – грозы.  

Ветер будет слабый или умеренный, при грозах – порывистый.  

Ночью температура воздуха составит от +2°C до +12°C. А днем столбик термометра поднимется до +13°C… +19°C.  

10 мая можно узнать, будет ли лето ранним. Что говорят народные приметы (читайте здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. В пятницу – 10 мая – в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.   По информации Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью...
 
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