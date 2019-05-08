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«Я взял кору и пришил себе погоны». Ветеран вспоминает, каково быть сыном полка

09.05.2019 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул ветеран Великой Отечественной войны Василий Князев.

«Я взял кору и пришил себе погоны». Ветеран вспоминает, каково быть сыном полка

Яна Шипко, СТВ:
Я знаю, что вы оказались на фронте в очень маленьком возрасте. Сколько вам было, когда вас приняли в партизаны?

«Я взял кору и пришил себе погоны». Ветеран вспоминает, каково быть сыном полка

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
Надо было идти в школу. Но случилось так, что немцы оккупировали нашу Смоловку, рабочий поселок в Витебской области. И моих родителей за связь с ветеранами на глазах у всех, согнанных туда людей, расстреляли.

Еще две семьи – Ткачевы и Журавлевы: трех женщин поставили на край окопа, и мать только крикнула: «Прощайте, дети!». Очередью их скосили. Я остался вот так, побежал к маме, немец ударил меня в лицо сапогом, я, окровавленный, покатился в канаву. А потом меня спасли партизанские семьи, и я оказался в партизанском отряде Дьячкова.

Подробнее – в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул ветеран Великой Отечественной войны Василий Князев. Яна Шипко, СТВ: Я знаю, что вы оказались на фронте в очень...
 
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