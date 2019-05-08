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«Я взял кору и пришил себе погоны». Ветеран вспоминает, каково быть сыном полка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул ветеран Великой Отечественной войны Василий Князев.
Яна Шипко, СТВ:
Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
Еще две семьи – Ткачевы и Журавлевы: трех женщин поставили на край окопа, и мать только крикнула: «Прощайте, дети!». Очередью их скосили. Я остался вот так, побежал к маме, немец ударил меня в лицо сапогом, я, окровавленный, покатился в канаву. А потом меня спасли партизанские семьи, и я оказался в партизанском отряде Дьячкова.
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Новости Беларуси. В выездную студию СТВ заглянул ветеран Великой Отечественной войны Василий Князев. Яна Шипко, СТВ: Я знаю, что вы оказались на фронте в очень...
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