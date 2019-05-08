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Как будет выглядеть ЗЕНА на сцене «Евровидения-2019». Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА провела вторую репетицию в Израиле. Первая прошла четвертого мая.
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Артистка в ярком образе находилась на сцене в окружении двух танцоров и двух бэк-вокалисток.
Белоруска выступит на конкурсе под восьмым номером в первом полуфинале, который пройдет 14 мая. Второй полуфинал пройдет 16 мая, а финальное шоу состоится 18 мая.
Беларусь принимает участие в «Евровидении» в 16 раз. Всего в 2019 году на сцену «Евровидения» поднимется 41 конкурсант.
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Новости Беларуси. Представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА провела вторую репетицию в Израиле. Первая прошла четвертого мая. На официальном YouTube-канале...
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