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На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

09.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  В рамках празднования состоялось  открытие Аллеи Памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны…
Более подробно читайте в районной газете.На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 
 
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На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  В рамках празднования состоялось  открытие Аллеи Памяти...
 
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