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На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
09.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках празднования состоялось открытие Аллеи Памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны…
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На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На Кричевщине прошло празднование 74-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках празднования состоялось открытие Аллеи Памяти...
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