«Мне не нужны наркотики. Я и так слишком волшебная». Лучшие цитаты дела Кокорина и Мамаева

Источник материала: Tut.by

Вчера завершилось одно из самых громких дел в истории российского футбола. Александр Кокорин и Павел Мамаев получили реальные сроки за хулиганство. В колонию отправятся также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впрочем, дело запомнилось не только приговором и звездными участниками, но и яркими цитатами, ставшими мемами. SPORT.TUT.BY вспоминает лучшее.



Reuters

В первый же день суд пригласил одну из самых эксцентричных свидетельниц — подругу Александра Кокорина Екатерину Бобкову. Именно с ней он проводил время втайне от гражданской жены Дарьи Валитовой.

Самым путающимся свидетелем стал бармен «Кофемании» Андрей Андрицкий. Прокурор и адвокаты удивлялись его путанным показаниям, чем вызвали яркии ответные эмоции.

Конфликт футболистов с чиновником Денисом Паком начался с танца Gangnam Style, которым подвыпившие игроки намекали на азиатскую внешность потерпевшего. Впрочем, адвокаты считают, что Кокорин с компанией делали ему комплимент.

Пак получил за ответную реплику стулом по голове, но адвокат Ромашов имеет свою версию событий.

Наибольший негатив на форумах вызывал младший брат Александра Кокорина Кирилл. Имеющий за плечами одно отчисление из университета, десятки штрафов за нарушение ПДД и сотни фотографий с примерами братской щедрости родственник вступил в конфликт и с Соловчуком, и с Паком. Адвокат и мама Кирилла при этом уверяли, что перед нами — ангел во плоти.

И не забудем про яркого поэта Маченкова. Его стиль очень гармонично вписался во всю эту историю.