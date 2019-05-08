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Дожди и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 10 мая

09.05.2019 19:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 10 мая
Фото из открытых источников

Дожди и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 10 мая Полный набор. Тонометр, лекарства и зонтик от солнца. Что пенсионеру взять на дачу?
В пятницу, 10 мая, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории дожди. Ветер переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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