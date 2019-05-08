Ярким и запоминающимся выдался сегодняшний день 9 мая — 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. О том, каким был этот праздник — наш фоторепортаж. Подробности — в районной газете «Кобрынскі веснік».
Фото Дмитрия Белова
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Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)
09.05.2019 — Разное | Кобринский вестник
Источник материала: Кобринский вестник
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Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)
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