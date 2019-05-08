Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)

Источник материала: Кобринский вестник

Ярким и запоминающимся выдался сегодняшний день 9 мая — 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. О том, каким был этот праздник — наш фоторепортаж. Подробности — в районной газете «Кобрынскі веснік».

Фото Дмитрия Белова

























