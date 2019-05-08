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Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)

09.05.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Ярким и запоминающимся выдался сегодняшний день 9 мая — 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. О том, каким был этот праздник — наш фоторепортаж. Подробности — в районной газете «Кобрынскі веснік». 

Фото Дмитрия Белова

 

Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)

Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)

Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)


Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)

Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)

Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)

 
 
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Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)
 
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