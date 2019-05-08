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Посмотрите, как дети раскрасили асфальт в Бресте к 9 Мая

09.05.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Огромную цифру "9", нарисованную около одного из торговых центров Бреста, дети раскрасили мелками. Как изменился асфальт после того, как дети взяли в руки мелки, смотрите на видео Sputnik.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66025.php

Посмотрите, как дети раскрасили асфальт в Бресте к 9 Мая

Цветок, который расцвел, когда солдат вернулся с войны – это не белый стих, это рисунок одной из участницы конкурса рисунков на асфальте.

Один из брестских торговых центров провел к 9 Мая необычную акцию – на асфальте у здания ТЦ нарисовали большую цифру "9", а затем выдали мелки детям. Ребята могли рисовать внутри этой огромной девятки любые рисунки, связанные с Днем Победы, а за участие в таком художественном марафоне получали призы – чупа-чупсы.

Внутри девятки меньше, чем за два часа, появились ракета, подводная лодка, несколько Холмских ворот Брестской крепости, солдаты, надписи "9 Мая" и цветы. Некоторые ребята даже говорить научились недавно, но в рисунке свои мысли изложить смогли. Кому-то помогали, не оставшись в стороне от творческого порыва детей, взрослые.

"Это он рисует, я просто помогаю!" – заверила мама одного из участников, разрисовывая корпус огромной ракеты, на которой написано "Горжусь своей страной!"

Пока ребята рисуют, играет музыка – от "Катюши" до новых песен, в одной из которых, например, ребенок поет о прадедушке, благодаря которому знает о войне.

"Крепость! Цветы! Много-много всего!" – восхищался ведущий, переходя от рисунка к рисунку. "Мы нарисовали цветы, вечный огонь, а Вика еще расскажет стих!" – презентовал свой рисунок другой участник – Дима. "Очень красиво, держи приз!" – похвалил ведущий и выдал каждому участнику чупа-чупс. Если просили, выдавал даже две конфеты.

Кто-то вообще обошелся без военной тематики и в своем рисунке поздравил город с тысячелетием, которое брестчане готовятся отпраздновать в этом году. Флагов Беларуси на асфальте - и вовсе не сосчитать. "Сердце, флаг и звезды!" – рассказал о своем рисунке еще один участник.

 
Теги: Брест
 
 
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