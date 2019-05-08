ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты прогнозируют значительное снижение поголовья свиней в Китае из-за вспышки АЧС

09.05.2019 20:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Эксперты прогнозируют значительное снижение поголовья свиней в Китае из-за вспышки АЧС

Появление и стремительное распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, где насчитывается половина мирового поголовья свиней, окажет заметное влияние на мировые рынки как мяса, так и кормов для животных.

Хотя точные потери еще предстоит оценить, уже сейчас можно утверждать, что эта болезнь может привести к почти 20-процентному сокращению поголовья свиней в Китае. Резкое сокращение подтверждается косвенными данными, свидетельствующими о значительном местном сокращении объемов мясной промышленности, а также сокращении производства и продаж кормов для свиней, отмечает ФАО.

Последствия будут многоплановыми. С одной стороны, по прогнозам, импорт свинины вырастет на 26%. Ожидается также рост импорта других видов мяса, в том числе мяса крупного рогатого скота и птицы. С другой стороны, снижение поголовья свиней в Китае должно привести к снижению спроса на кормовые зерна и масличные культуры, в частности, соевые бобы. Китай импортирует около двух третей всех соевых бобов, поставляемых на международные рынки, и около половины из них предназначаются для свиней. Импорт уже замедлился из-за торговой напряженности с Соединенными Штатами Америки; они подкрепляются решением правительства о снижении обязательных норм содержания белка в кормах для свиней.

В то же время потребление мяса в Китае вряд ли будет расти так же быстро, как в прошлом: уровень потребления мяса, разводимой рыбы и яиц уже достиг 95 кг на душу населения в год. Кроме того, изменения, внесенные после последней сельскохозяйственной переписи в Китае, показывают, что в стране имеется более 180 млн тонн кукурузы в хранилищах, что свидетельствует об обильных объемах предложения фуражного зерна, а также приведет к снижению спроса на импорт ячменя и сорго.

Хотя многое зависит от усилий по сдерживанию АЧС, о которой недавно сообщалось также во Вьетнаме, крупном производителе свинины и в других соседних странах, тенденции указывают на возможное повышение цен на свинину и снижение цен на корма. Эта «редкая комбинация событий» выгодна фермерскому сектору в Европе, который выиграет от снижения цен на корма, равно как и производители свинины в США, где имеются экспортные мощности для быстрого увеличения предложения.

В то же время кризис АЧС станет выгоден для тех, кто выращивает цыплят, особенно для крупных стран-экспортеров, таких как Бразилия. Важно отметить, что производство мяса птицы в Китае, как ожидается, вырастет на 7% в этом году, что отражает воздействие АЧС, а также успешное сдерживание распространения еще одного быстро распространяющегося заболевания животных - высокопатогенного вируса птичьего гриппа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появление и стремительное распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, где насчитывается половина мирового поголовья свиней, окажет заметное влияние на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кобринщина отпразновала День Победы (+фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика