Эксперты прогнозируют значительное снижение поголовья свиней в Китае из-за вспышки АЧС

Источник материала: Ежедневник





Появление и стремительное распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, где насчитывается половина мирового поголовья свиней, окажет заметное влияние на мировые рынки как мяса, так и кормов для животных.

Хотя точные потери еще предстоит оценить, уже сейчас можно утверждать, что эта болезнь может привести к почти 20-процентному сокращению поголовья свиней в Китае. Резкое сокращение подтверждается косвенными данными, свидетельствующими о значительном местном сокращении объемов мясной промышленности, а также сокращении производства и продаж кормов для свиней, отмечает ФАО.

Последствия будут многоплановыми. С одной стороны, по прогнозам, импорт свинины вырастет на 26%. Ожидается также рост импорта других видов мяса, в том числе мяса крупного рогатого скота и птицы. С другой стороны, снижение поголовья свиней в Китае должно привести к снижению спроса на кормовые зерна и масличные культуры, в частности, соевые бобы. Китай импортирует около двух третей всех соевых бобов, поставляемых на международные рынки, и около половины из них предназначаются для свиней. Импорт уже замедлился из-за торговой напряженности с Соединенными Штатами Америки; они подкрепляются решением правительства о снижении обязательных норм содержания белка в кормах для свиней.

В то же время потребление мяса в Китае вряд ли будет расти так же быстро, как в прошлом: уровень потребления мяса, разводимой рыбы и яиц уже достиг 95 кг на душу населения в год. Кроме того, изменения, внесенные после последней сельскохозяйственной переписи в Китае, показывают, что в стране имеется более 180 млн тонн кукурузы в хранилищах, что свидетельствует об обильных объемах предложения фуражного зерна, а также приведет к снижению спроса на импорт ячменя и сорго.

Хотя многое зависит от усилий по сдерживанию АЧС, о которой недавно сообщалось также во Вьетнаме, крупном производителе свинины и в других соседних странах, тенденции указывают на возможное повышение цен на свинину и снижение цен на корма. Эта «редкая комбинация событий» выгодна фермерскому сектору в Европе, который выиграет от снижения цен на корма, равно как и производители свинины в США, где имеются экспортные мощности для быстрого увеличения предложения.

В то же время кризис АЧС станет выгоден для тех, кто выращивает цыплят, особенно для крупных стран-экспортеров, таких как Бразилия. Важно отметить, что производство мяса птицы в Китае, как ожидается, вырастет на 7% в этом году, что отражает воздействие АЧС, а также успешное сдерживание распространения еще одного быстро распространяющегося заболевания животных - высокопатогенного вируса птичьего гриппа.