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Кто станет президентом Литвы: в рейтинге изменения

09.05.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последний перед выборами опрос жителей Литвы показал, что лидеры гонки идут почти на равных. За троих кандидатов намерены голосовать примерно одинаковое количество участников опроса – примерно по 20% респондентов.



За последний месяц рейтинги Гитанаса Науседы и Ингриды Шимоните снизились, зато намного большей популярностью отличился Саулюс Сквернялис. Именно поэтому, по словам политологов, исход первого тура трудно прогнозировать. 

По словам политологов, 8% жителей еще не знают за кого будут голосовать, но на выборы идти собираются, именно они и решат исход выборов. Поэтому даже небольшие промахи кандидатов в последние дни могут иметь большое значение. 

За экономиста Науседу намерен голосовать 21,1% респондентов (25 марта 10 апреля - 26,2%), за Шимоните – 19,5% (месяц назад 22,5%), а за Сквернялиса 18,4% (месяц назад 18,7%). 

Опрос провела компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA 12-26 апреля. Его результаты показали, что на четвертом месте идет Витянис-Повилас Андрюкайтис (6,6%, месяц назад - 5,9%), на пятом – Наглис Путейкис (4,4%, месяц назад - 3,1%). 

Кандидат философ Арвидас Юозайтис на 6-м месте. Его намерены поддержать 3% респондентов (месяц назад 3,3%). 

За других кандидатов намеревались голосовать чуть больше 1% участников опроса – за европарламентария Вальдемара Томашевского 1,6%, за депутата Миндаугаса Пуйдокаса – 1,4%, за европарламентария Валентинаса Мазурониса - 1%. 


23% респондентов указали, что не будут голосовать или не определились. В этой группе в основном молодежь - до 30 лет. 

Еще 8,2% сказали, что намерены голосовать, но еще не определились с кандидатом.

 По данным Baltijos tyrimаi, если оценивать только данные по тем респондентам, которые намерены голосовать, то за Науседу будут голосовать 25,3%, за Шимоните – 24,7%, а за Сквернялиса – 22,8% респондентов.


 
 
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Последний перед выборами опрос жителей Литвы показал, что лидеры гонки идут почти на равных. За троих кандидатов намерены голосовать примерно одинаковое...
 
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