Везут из Китая и России: Госстандарт выявил опасные для детей игрушки

Сегодня мы покупаем своим детям и внукам много игрушек – красивых и разных. И не задумываемся о их безопасности, потому что уверены: производители ответственно относятся к выбору сырья и материалов, ведь речь идет о выпуске товаров для детей!





Оказывается, не все здесь благополучно. Даже в странах Евросоюза, где к товарам предъявляются очень строгие требования, потенциально опасные игрушки все же попадают на прилавки магазинов.





Специалисты немецкого фонда Stiftung Warentest, который занимается независимой экспертизой товаров и услуг, за два последних года провели ряд проверок качества продукции, появившейся за этот период в торговых организациях Германии.





Они утверждают: 25%, то есть практически каждый четвертый товар, представляет серьезную опасность для здоровья детишек. Чуть ли не в каждом пятом выявлены токсичные вещества в концентрации, превышающей предельно допустимую в несколько раз.





Госстандарт Беларуси на своем сайте сообщает о запрете на ввоз и обращение 16 наименований импортных игрушек.





Среди них – игрушки-лизуны (слаймы) различных торговых марок («Slime «Mega Mix», «Желейная» с маркировкой «Slime ninja», «Эластик», «Жвачка для рук» и др.) и наборы для творчества «Пластишка», не соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).





Проведенные исследования образцов показали, что эта продукция создает риск для здоровья детей.





Так, в большинстве игрушек не соответствовал установленным значениям индекс токсичности (это интегральный показатель воздействия вредных веществ), был превышен уровень миграции формальдегида. Причем в одной из игрушек – более чем в 8 раз! Нашлись образцы, где уровень миграции метилового спирта превышен в 67 раз, а уровень миграции фенолов в наборах для творчества «Пластишка» (тесто для лепки) – в 4–7 раз.





Интенсивность запаха в некоторых образцах превышала установленную норму в 1,5–2 раза.





Медики утверждают, что несоблюдение данных показателей безопасности может привести к возникновению аллергических реакций, отравлений, дерматитов.





Формальдегид, метиловый, бутиловый и пропиловый спирты, попадая в организм малыша, воздействуют на его центральную нервную систему, пары этих веществ даже в небольшой концентрации раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей и представляют особую угрозу для детей, имеющих хронические заболевания органов дыхания.









Госстандарт Беларуси по результатам проведенных надзорных мероприятий запретил ввоз и обращение на рынке страны данной продукции, прекращено действие выданных на нее сертификатов соответствия Таможенного союза. Сведения об этом внесены в соответствующие реестры на сайте ведомства.





Госстандарт рекомендует как потребителям, так и торговым организациям и импортерам руководствоваться этой информацией при покупке товаров. Если запрещенная к ввозу и обращению на территории страны продукция выявлена в реализации, то о таких фактах следует информировать областные инспекции Госстандарта.