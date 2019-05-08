ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Везут из Китая и России: Госстандарт выявил опасные для детей игрушки

09.05.2019 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В продаже в Витебской и Гомельской областях выявлены игрушки, представляющие опасность для детей. Изготовлены они российскими и китайскими компаниями, а ввезены в Беларусь отечественными импортерами.

Сегодня мы покупаем своим детям и внукам много игрушек – красивых и разных. И не задумываемся о их безопасности, потому что уверены: производители ответственно относятся к выбору сырья и материалов, ведь речь идет о выпуске товаров для детей!

Оказывается, не все здесь благополучно. Даже в странах Евросоюза, где к товарам предъявляются очень строгие требования, потенциально опасные игрушки все же попадают на прилавки магазинов.

Специалисты немецкого фонда Stiftung Warentest, который занимается независимой экспертизой товаров и услуг, за два последних года провели ряд проверок качества продукции, появившейся за этот период в торговых организациях Германии. 

Они утверждают: 25%, то есть практически каждый четвертый товар, представляет серьезную опасность для здоровья детишек. Чуть ли не в каждом пятом выявлены токсичные вещества в концентрации, превышающей предельно допустимую в несколько раз.

Госстандарт Беларуси на своем сайте сообщает о запрете на ввоз и обращение 16 наименований импортных игрушек. 

Среди них – игрушки-лизуны (слаймы) различных торговых марок («Slime «Mega Mix», «Желейная» с маркировкой «Slime ninja», «Эластик», «Жвачка для рук» и др.) и наборы для творчества «Пластишка», не соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).

Проведенные исследования образцов показали, что эта продукция создает риск для здоровья детей.

Так, в большинстве игрушек не соответствовал установленным значениям индекс токсичности (это интегральный показатель воздействия вредных веществ), был превышен уровень миграции формальдегида. Причем в одной из игрушек – более чем в 8 раз! Нашлись образцы, где уровень миграции метилового спирта превышен в 67 раз, а уровень миграции фенолов в наборах для творчества «Пластишка» (тесто для лепки) – в 4–7 раз.

Интенсивность запаха в некоторых образцах превышала установленную норму в 1,5–2 раза.

Медики утверждают, что несоблюдение данных показателей безопасности может привести к возникновению аллергических реакций, отравлений, дерматитов. 

Формальдегид, метиловый, бутиловый и пропиловый спирты, попадая в организм малыша, воздействуют на его центральную нервную систему, пары этих веществ даже в небольшой концентрации раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей и представляют особую угрозу для детей, имеющих хронические заболевания органов дыхания.


Госстандарт Беларуси по результатам проведенных надзорных мероприятий запретил ввоз и обращение на рынке страны данной продукции, прекращено действие выданных на нее сертификатов соответствия Таможенного союза. Сведения об этом внесены в соответствующие реестры на сайте ведомства.

Госстандарт рекомендует как потребителям, так и торговым организациям и импортерам руководствоваться этой информацией при покупке товаров. Если запрещенная к ввозу и обращению на территории страны продукция выявлена в реализации, то о таких фактах следует информировать областные инспекции Госстандарта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В продаже в Витебской и Гомельской областях выявлены игрушки, представляющие опасность для детей. Изготовлены они российскими и китайскими компаниями, а ввезены в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погиб Сергей Доренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика